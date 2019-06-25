«Нет России в ПАСЕ!»: активисты пикетируют посольства стран, которые поддержали возвращение России в Совет Европы (ФОТО)

Во время акции, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n123606-net-rossii-v-pase-aktivisty-piketiruut-posolstva-stran-kotorye-podderjali-vozvraschenie.html

Ракурс

Участники акции протеста «Нет России в ПАСЕ», которые выступают против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, митингуют у посольства стран, делегаты которых в полном составе голосовали за решение о возвращении России в ПАСЕ.

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Всего в этом списке восемь стран — Австрия, Германия, Армении, Норвегии, Италии, Словакия, Финляндия, Нидерланды. Об этом сообщается на странице акции в социальной сети Фейсбук.

Поддержать эту акцию призвал, в частности, член украинской делегации в ПАСЕ народный депутат Борислав Береза.

Акция началась возле посольства Австрии, расположенного в Киеве на улице Ивана Франко. Завершиться она должна митингом под Офисом Совета Европы на улице Ильинской с призывом к европейским политикам «не продавать Кремлю европейские ценности».

Организаторы акции надеются, что она поможет убедить делегатов ПАСЕ во время голосования 26 июня изменить свое решение и ввести санкции против РФ.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина отзывает своего посла в Совете Европы Дмитрия Кулебу для проведения консультаций.