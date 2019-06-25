Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n123605-pobede-trampa-na-vyborah-sposobstvovali-metody-osvescheniya-debatov-s-ego-uchastiem-uchenye.html

Ракурс

Американские ученые из Университета Акранзаса установили, что особенности осуществляемого СМИ визуального освещения дебатов во время президентской гонки в США в 2016 году значительно повлияли на восприятие их участников аудиторией.

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Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Первичные дебаты на президентских выборах в США в 2016 году имели рейтинги, превосходившие все предыдущие дебаты и даже большие спортивные события. Миллионы зрителей были подвергнуты тонкому влиянию особенностей визуального представления кандидатов в президенты, отмечают исследователи.

Так, с точки зрения применяемых визуальных методов действующий президент США Дональд Трамп выглядел четким победителем.

Хотя вопросы, которые задают кандидаты, и время выступления, безусловно, могут влиять на то, как кандидаты подают себя и свои политические позиции, возможно, более первичное, тонкое и распространенное средство, которым СМИ влияют на общественное восприятие кандидатов — это то, как они визуально изображают каждого кандидата, — отмечают исследователи.

Исследователи изучали первые двое дебатов между кандидатами от Республиканской и Демократической партий в 2016 году кадр за кадром, отслеживая общее время пребывания в поле зрения камеры, среднее время съемок, тип снимков (соло, разделенный экран, бок о бок, несколько кандидатов и реакция аудитории) для каждого кандидата.

Исследователи считают, что СМИ, визуально изображая кандидатов в дебатах, предоставляют зрителям тонкую, невербальную информацию о лидерских способностях и чертах политиков. Больше времени на сольные или параллельные кадры по сравнению с другими кандидатами создает впечатление авторитета.

Ученые обнаружили, что среди кандидатов-республиканцев Трамп получил наибольшее внимание со стороны операторов в обоих дебатах 2016 года. На втором месте был Джеб Буш. Остальные кандидаты значительно уступали по этому показателю.

Трамп тратил пропорционально меньше времени на экране, чем любой другой республиканский кандидат, на групповые снимки, при этом камеры фокусировались на нем или как на лидере, или как на главном конкуренте за лидерство.

Среди демократов Хиллари Клинтон получила наибольшее количество внимания телекамер в обоих дебатах, за ней шел Берни Сандерс. Клинтон так же тратила меньше времени на кадры с несколькими кандидатами, хотя количество кандидатов от Демпартии была меньшим.

Что и кого мы видим, и как мы это видим, имеет огромное влияние, — отмечают исследователи.

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании на президентских выборах 2020 года.