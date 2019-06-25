Надежда Савченко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123604-ksu-prinyal-reshenie-po-jalobe-savchenko-otnositelno-mery-presecheniya-podozrevaemym.html

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Конституционный суд Украины принял решение по жалобе народного депутата Надежды Савченко относительно положений законодательства, касающихся избрания меры пресечения лицам, подозреваемым в терроризме.

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Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на информированные источники.

Ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса запрещает лицам, подозреваемых в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины и препятствовании деятельности Вооруженных сил, применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

По информации источников агентства, в четверг Большая палата КСУ голосами 10 судей признала это положение неконституционным. Сейчас в состав КСУ входят 16 судей.

Соответствующая жалоба от группы граждан, среди авторов которой, в частности, Савченко, а также бывший председатель Апелляционного суда Крыма Валерий Чорнобук, поступила в КСУ в мае прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе КСУ признал соответствующим Конституции указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. За соответствующее решение проголосовали 11 судей, против были пятеро.