У Зеленского пожаловались на кандидатов-двойников от партии. Фото: Leadership Journey

https://racurs.ua/n123603-u-zelenskogo-pojalovalis-na-kandidatov-dvoynikov-ot-partii.html

Ракурс

Партия «Слуга народа» обратилась к Нацполицию с жалобой из-за регистрации в Центральной избирательной комиссии почти сотни кандидатов клонов, которые незаконно используют бренд политической силы и фамилию новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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В партии заявляют, что в одномандатных округах кандидаты в народные депутаты Верховной Рады указали информацию, согласно которой они работают в организации под названием «Слуга народа». Однако в этом случае «Слугой народа» оказались благотворительные фонды, общества с ограниченной ответственностью и частные предприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Политическая сила уже заявила, что против нее развернули грязную технологию для обмана людей и обвинила кандидатов в мошенничестве.

Действия такого характера имеют признаки правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Как ранее сообщал «Ракурс», от партии «Слуга народа» будет баллотироваться телеведущий и пародист Александр Скичко.