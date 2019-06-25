У Зеленського поскаржилися на кандидатів-двійників від партії. Фото: Leadership Journey

https://racurs.ua/ua/n123603-u-zelenskogo-poskarjylysya-na-kandydativ-dviynykiv-vid-partiyi.html

Ракурс

Партія «Слуга народу» звернулась до Нацполіції зі скаргою через реєстрацію у Центральній виборчій комісії майже сотні кандидатів клонів, які незаконно використовують бренд політичної сили та прізвище новообраного президента Володимира Зеленського.

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В партії заявляють, що в одномандатних округах кандидати у народні депутати Верховної Ради вказали інформацію, згідно з якою вони працюють в організації з назвою «Слуга народу». Однак у цьому випадку «Слугою народу» виявились благодійні фонди, товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства. Про це повідомляється у Telegram-каналі партії.

Політична сила вже заявила, що проти неї розгорнули брудну технології для омани людей та звинуватила кандидатів у шахрайстві.

Дії такого характеру мають ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 Кримінального Кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Як раніше повідомляв «Ракурс», від партії «Слуга народу» буде балотуватись телеведучий та пародист Олександр Скічко.