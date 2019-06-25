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Юрій Будзила, фото: Айдер Азаматов

Захопленому в полон мічману буксира «Яни Капу» ФСБ пред’явила звинувачення в остаточній редакції

25 чер 2019, 17:43
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Російське ФСБ сьогодні в остаточній редакції пред’явило звинувачення захопленому в полон під час інциденту в Керченській протоці восени минулого року мічманові буксира «Яни Капу» Юрію Будзилі.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив його адвокат Айдер Азаматов.

Будзилу звинувачують у нібито незаконному перетині державного кордону Росії, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу РФ).

Юрій Олександрович вину в інкримінованому злочині, звісно, не визнає, вважає його абсурдним і необгрунтованим, — наголошує Азаматов.

За його словами, Будзила вчергове заявив, що є військовополоненим й вимагає щодо себе та інших захоплених Росією моряків застосування відповідних статей Женевської конвенції.

Азаматов зазначає, що моральний та психологічний стан Будзили «відмінний». Моряк з нетерпіння чекає повернення додому і вірить, що цей момент наближається.

Нагадаємо, з порту в окупованій Керчі зникли українські військові катери та буксир «Яни Капу», захоплені російськими військовими під час спроби пройти через Керченську протоку до Азовського моря 25 листопада 2019 року.

Джерело: Ракурс


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