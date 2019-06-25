Андрій Богдан – керівник Офісу президента. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/ua/n123600-zelenskyy-zvilnyv-bogdana-z-posady-glavy-ap-ta-pryznachyv-yogo-kerivnykom-ofisu-prezydenta.html

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Президент України Володимир Зеленський указом № 434/2019 звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента України та указом № 435/2019 призначив його керівником Офісу президента України.

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Також глава держави сьогодні підписав низку указів, одним із них затвердив положення про Офіс президента. Всі документи 25 червня опубліковані на веб-сторінці президента.

Окремі укази стосувалися звільнення низки раніше призначених заступників глав АП та про призначення цих осіб заступниками Богдана. Відтак, посаду першого заступника керівника Офісу президента обійматиме Сергій Трофімов, а заступниками Богдана призначені Олексій Гончарук, Юрій Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка та Кирил Тимошенко. Керівником апарату Офісу президента призначено Олексія Дніпрова. Руслан Стефанчук буде представником президента України у Верховній Раді.

Нагадаємо, 20 червня президент України Володимир Зеленський офіційно змінив назву своєї адміністрації. Указ глави держави № 417/2019 створив замість Адміністрації президента Офіс президента і затвердив його структуру.