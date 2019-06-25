У Китаї 28 тис. осіб постраждали через повені і зливи. Фото: 112 Украина

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Ракурс

У Китаї сильні зливи і повінь стали причиною загибелі однієї особи, ще понад 28 тис. китайців отримали травми різного ступеня тяжкості.

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Сильні дощі почалися в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю 22 червня. В результаті чого повінь торкнулася частини території 12 міст і районів регіону, де випадали опади. За останній даними, травми отримали 28 тис. 772 китайця. Про це повідомляє китайське видання «Сіньхуа».

Метеорологічна служба заявляє, що зливи почалися увечері в північній частині регіону, потім поширилися на півдні автономного району і в кінцевому підсумку накрили весь регіон на дві доби.

В результаті буйства стихії було знеструмлено 113 тис. 500 домогосподарств. Місцева електромережева компанія заявила, що змогла відновити електропостачання в більшості з них.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Туреччині наприкінці червня через значні опади загинули щонайменше семеро осіб. Ще троє турків отримали поранення і троє пропали безвісти.