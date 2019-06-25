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Ракурс
Підконтрольну кримінальному авторитету банду затримано в Кропивницькому. Фото: Нацполіція

Підконтрольну кримінальному авторитету банду затримано в Кропивницькому (ФОТО)

25 чер 2019, 17:25
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Кримінальний авторитет у Кропивницькому контролював банду, яка вимагала від місцевих жителів повернення неіснуючих боргів.

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До служби внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся чоловік, який заявив, що група невідомих осіб вимагає від нього сплати 10 тис. дол. Заявник стверджував, що ні в кого в борг грошей не брав. Окрім того, він повідомив, що зловмисники не рекомендували йому звертатися до поліції, оскільки, за їхніми словами, у правоохоронних структурах працюють «свої люди». Про це повідомила сьогодні прес-служба відомства.

Незабаром вдалося з’ясувати, що злочинне угруповання може діяти від імені відомого в Кропивницькому кримінального авторитета на прізвисько Кеваль, за яким може стояти ще більш значна фігура злочинного світу на прізвисько Армен Хохол.

На момент вивчення правоохоронцями інформації про можливих злочинців і підготовки до затримання, заявник кілька разів зустрічався з вимагачами. Під час зустрічей, окрім погроз, чоловіка били. Після останньої зустрічі потерпілий пообіцяв передати зловмисникам частину суми — 16 тис. грн і ключі від свого автомобіля.

В обумовлений день відбулася їхня зустріч, під час якої зловмисників затримали у момент передачі грошей і ключів. Трьох затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання, незабаром їм буде оголошено підозру. Здирникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Підконтрольну кримінальному авторитету банду затримано в Кропивницькому. Фото: Нацполіція

Підконтрольну кримінальному авторитету банду затримано в Кропивницькому. Фото: Нацполіція

Підконтрольну кримінальному авторитету банду затримано в Кропивницькому. Фото: Нацполіція

Раніше «Ракурс» писав про те, що Служба безпеки України (СБУ) викрила на Закарпатті угруповання, яке займалося вимаганням грошей у підприємців.

Джерело: Ракурс


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