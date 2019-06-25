Підконтрольну кримінальному авторитету банду затримано в Кропивницькому. Фото: Нацполіція

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Ракурс

Кримінальний авторитет у Кропивницькому контролював банду, яка вимагала від місцевих жителів повернення неіснуючих боргів.

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До служби внутрішньої безпеки Нацполіції звернувся чоловік, який заявив, що група невідомих осіб вимагає від нього сплати 10 тис. дол. Заявник стверджував, що ні в кого в борг грошей не брав. Окрім того, він повідомив, що зловмисники не рекомендували йому звертатися до поліції, оскільки, за їхніми словами, у правоохоронних структурах працюють «свої люди». Про це повідомила сьогодні прес-служба відомства.

Незабаром вдалося з’ясувати, що злочинне угруповання може діяти від імені відомого в Кропивницькому кримінального авторитета на прізвисько Кеваль, за яким може стояти ще більш значна фігура злочинного світу на прізвисько Армен Хохол.

На момент вивчення правоохоронцями інформації про можливих злочинців і підготовки до затримання, заявник кілька разів зустрічався з вимагачами. Під час зустрічей, окрім погроз, чоловіка били. Після останньої зустрічі потерпілий пообіцяв передати зловмисникам частину суми — 16 тис. грн і ключі від свого автомобіля.

В обумовлений день відбулася їхня зустріч, під час якої зловмисників затримали у момент передачі грошей і ключів. Трьох затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання, незабаром їм буде оголошено підозру. Здирникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше «Ракурс» писав про те, що Служба безпеки України (СБУ) викрила на Закарпатті угруповання, яке займалося вимаганням грошей у підприємців.