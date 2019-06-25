«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на День Конституції. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n123598-ukrzaliznycya-pryznachyla-dodatkovi-potyagy-na-den-konstytuciyi.html

Ракурс

«Укрзалізниця» до Дня Конституції запустила додаткові потяги з Києва до Львова, Дніпра, Сум і Вінниці.

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Додаткові рейси здійснюватимуться під час усіх святкових вихідних, повідомляє сайт «Укрзалізниці».

З Києва до Сум додатковий поїзд курсуватиме 28 і 30 червня. Зі столиці він відправлятиметься о 5.49, а прибуватиме до регіону о 11.15. Із Сум поїзд виїжджатиме о 14.10, а прибуватиме до Києва — о 19.46.

Поїзд до Вінниці вирушатиме 28 червня та 1 липня з Сум із зупинкою в Києві. Відправлення з Києва заплановано о 5.35, а прибуття у пункт призначення — о 13.10. Назад поїзд відправиться о 13.43, а прибуде до столиці о 21.34.

У Дніпро додатковий поїзд запустять 27 і 30 червня. Відправлятиметься з Києва він о 20.20, а прибуватиме до Дніпра — о 6.12. Назад він вирушатиме о 10.56, а прибуватиме до столиці приблизно о 20.00.

Додаткові рейси до Львова будуть відкриті 28 червня та 1 липня. Відправлятиметься з Києва поїзд о 00.15, а прибуватиме до Львова — о 5.47. Назад він буде їхати 27 і 30 липня о 23.00.

Раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» планує розділити пасажирські потяги на три класи за рівнем сервісу: економ, стандарт і комфорт. Для кожного окремого класу будуть передбачені свої вартість та рівень обслуговування.