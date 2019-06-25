«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на День Конституции. Фото: ЭП

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«Укрзализныця» ко Дню Конституции запустила дополнительные поезда из Киева во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.

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Дополнительные рейсы будут осуществляться во время всех праздничных выходных, сообщает сайт «Укрзализныци».

Из Киева в Сумы дополнительный поезд будет курсировать 28 и 30 июня. Из столицы он будет отправляться в 5.49, а прибывать в регион в 11.15. Из Сум поезд будет выезжать в 14.10, а прибывать в Киев — в 19.46.

Поезд в Винницу будет отправляться 28 июня и 1 июля из Сум с остановкой в Киеве. Отправление из Киева запланировано в 5.35, а прибытие в пункт назначения — в 13.10. Обратно поезд отправится в 13.43, а прибудет в столицу в 21.34.

В Днепр дополнительный поезд запустят 27 и 30 июня. Отправляться из Киева он будет в 20.20, а прибывать в Днепр — в 6.12. Обратно он отправится в 10.56, а прибудет в столицу примерно в 20.00.

Дополнительные рейсы во Львов будут открыты 28 июня и 1 июля. Отправляться из Киева поезд будет в 00.15, а прибывать во Львов — в 5.47. Обратно он будет ехать 27 и 30 июля в 23.00.

Ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» планирует разделить пассажирские поезда на три класса по уровню сервиса: эконом, стандарт и комфорт. Для каждого отдельного класса будут предусмотрены свои стоимость и уровень обслуживания.