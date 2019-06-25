Подконтрольная криминальному авторитету банда задержана в Кропивницком. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Криминальный авторитет в Кропивницком контролировал банду, которая требовала от местных жителей возврата несуществующих долгов.

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К службе внутренней безопасности Нацполиции обратился мужчина, который заявил, что группа неизвестных лиц требует от него уплаты 10 тыс. долл. Заявитель утверждал, что ни у кого взаймы денег не брал. Кроме того, он сообщил, что злоумышленники не рекомендовали ему обращаться в полицию, поскольку, по их словам, в правоохранительных структурах работают «их люди». Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Вскоре удалось выяснить, что преступная группировка может действовать от лица известного в Кропивницком криминального авторитета по прозвищу Кеваль, за которым может стоять еще более крупная фигура преступного мира по прозвищу Армен Хохол.

На момент изучения правоохранителями информации о возможных преступниках и подготовки к задержанию, заявитель несколько раз встречался с вымогателями. Во время встреч, помимо угроз, мужчина был подвергнут физическому насилию — его избивали. После последней встречи потерпевший пообещал передать злоумышленникам часть суммы — 16 тыс. грн и ключи от своего автомобиля.

В обусловленный день произошла их встреча, в ходе которой злоумышленники были задержаны при получении денег и ключей. Трое задержанных помещены в изолятор временного содержания, вскоре им будет объявлено подозрение. Вымогателям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Ракурс» писал о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на Закарпатье группировку, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей.