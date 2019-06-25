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В Китае 28 тыс. человек пострадали из-за наводнений и ливней. Фото: 112 Украина

В Китае 28 тыс. человек пострадали из-за наводнений и ливней (ВИДЕО)

25 июн 2019, 17:27
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В Китае сильные ливни и наводнение стали причиной гибели одного человека, еще более 28 тыс. китайцев получили травмы разной степени тяжести.

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Сильные дожди начались в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая 22 июня. В результате чего наводнение затронуло часть территории 12 городов и районов региона, где выпадали осадки. По последний данным, травмы получили 28 тыс. 772 китайца. Об этом сообщает китайское издание «Синьхуа».

Метеорологическая служба заявляет, что ливни начались вечером в северной части региона, затем распространились на юге автономного района и в конечном итоге накрыли весь регион на двое суток.

В результате буйства стихии были обесточены 113 тыс. 500 домохозяйств. Местная электросетевая компания заявила, что смогла восстановить электроснабжение в большинстве из них.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Турции в конце июня из-за значительных осадков погибли по меньшей мере семь человек. Еще трое турков получили ранения и трое пропали без вести.

Источник: Ракурс


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