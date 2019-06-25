Андрей Богдан – руководитель Офиса президента. Фото: Еспресо.TV

https://racurs.ua/n123600-zelenskiy-uvolil-bogdana-s-doljnosti-glavy-ap-i-naznachil-ego-rukovoditelem-ofisa-prezidenta.html

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Президент Украины Владимир Зеленский указом № 434/2019 уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Украины и указом № 435/2019 назначил его руководителем Офиса президента Украины.

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Также глава государства сегодня подписал ряд указов, одним из них утвердил положение об Офисе президента. Все документы 25 июня опубликованы на веб-странице президента.

Отдельные указы касались увольнения ряда ранее назначенных заместителей глав АП и о назначении этих лиц заместителями Богдана. Следовательно, должность первого заместителя руководителя Офиса президента будет занимать Сергей Трофимов, а заместителями Богдана назначены Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко. Руководителем аппарата Офиса президента назначен Алексей Днепров. Руслан Стефанчук будет представителем президента Украины в Верховной Раде.

Напомним, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский официально изменил название своей администрации. Указ главы государства № 417/2019 создал вместо Администрации президента Офис президента и утвердил его структуру.