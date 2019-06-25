Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Андрей Богдан – руководитель Офиса президента. Фото: Еспресо.TV

Зеленский уволил Богдана с должности главы АП и назначил его руководителем Офиса президента

25 июн 2019, 17:27
999

Президент Украины Владимир Зеленский указом № 434/2019 уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Украины и указом № 435/2019 назначил его руководителем Офиса президента Украины.

Loading...

Также глава государства сегодня подписал ряд указов, одним из них утвердил положение об Офисе президента. Все документы 25 июня опубликованы на веб-странице президента.

Отдельные указы касались увольнения ряда ранее назначенных заместителей глав АП и о назначении этих лиц заместителями Богдана. Следовательно, должность первого заместителя руководителя Офиса президента будет занимать Сергей Трофимов, а заместителями Богдана назначены Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко. Руководителем аппарата Офиса президента назначен Алексей Днепров. Руслан Стефанчук будет представителем президента Украины в Верховной Раде.

Напомним, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский официально изменил название своей администрации. Указ главы государства № 417/2019 создал вместо Администрации президента Офис президента и утвердил его структуру.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский уволил Богдана с должности главы АП и назначил его руководителем Офиса президента

Во вторник, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, касающихся кадровых назначений в Офисе президента. Руководить новосозданной структурой будет Андрей Богдан

Новости Украины
17:27

Возвращение России в ПАСЕ: Украина отзывает посла при Совете Европы для консультаций

В связи с последними событиями украинского посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу отзывают для консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Новости Украины
16:58

Нацбанк выводит из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек (ИНФОГРАФИКА)

В НБУ проводят изменения в номинальном ряду банкнот и монет, направленные на упорядочение наличного оборота гривны. С 1 октября монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством

Новости Украины
13:28
Новости партнеров
Загрузка...