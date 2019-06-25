Юрий Будзила, фото: Айдер Азаматов

https://racurs.ua/n123602-zahvachennomu-v-plen-michmanu-buksira-yany-kapu-fsb-predyavila-obvinenie-v-okonchatelnoy-redakcii.html

Ракурс

Российское ФСБ сегодня в окончательной редакции предъявило обвинение захваченному в плен во время инцидента в Керченском проливе осенью прошлого года мичману буксира «Яны Капу» Юрию Будзиле.

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Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил его адвокат Айдер Азаматов.

Будзилу обвиняют в якобы незаконном пересечении государственной границы России, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса РФ).

Юрий Александрович вину в инкриминируемом преступлении естественно не признает, считает его абсурдным и необоснованным, — отмечает Азаматов.

По его словам, Будзила в очередной раз заявил, что является военнопленным и требует относительно себя и других захваченных Россией моряков применения соответствующих статей Женевской конвенции.

Азаматов отмечает, что моральное и психологическое состояние Будзилы «отличное». Моряк с нетерпением ждет возвращения домой и верит, что этот момент приближается.

Напомним, из порта в оккупированной Керчи исчезли украинские военные катера и буксир «Яны Капу», захваченные российскими военными при попытке пройти через Керченский пролив в Азовское море 25 ноября 2019 года.