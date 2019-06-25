Надія Савченко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123604-ksu-uhvalyv-rishennya-za-skargou-savchenko-schodo-zapobijnogo-zahodu-pidozruvanym-u-teroryzmi-zmi.html

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Конституційний суд України ухвалив рішення за скаргою народного депутата Надії Савченко щодо положень законодавства, котрі стосуються обрання запобіжного заходу особам, подозреваемым у тероризмі.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на інформовані джерела.

Ч. 5 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу забороняє для осіб, підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України та перешкоджанні діяльності Збройних сил, застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою.

За інформацією джерел агентства, у четвер Велика палата КСУ голосами 10 суддів визнала це положення неконституційним. Наразі до складу КСУ входять загалом 16 суддів.

Відповідна скарга від групи громадян, серед авторів котрої, зокрема, Савченко, а також колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, надійшла до КСУ у травні минулого року.

Нагадаємо, минулого тижня КСУ визнав таким, що відповідає Конституції указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня. За відповідне рішення проголосували 11 суддів, проти були п’ятеро.