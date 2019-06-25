Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n123605-peremozi-trampa-na-vyborah-spryyaly-metody-vysvitlennya-debativ-z-yogo-uchastu-ucheni.html

Ракурс

Американські учені з Університету Акранзасу встановили, що особливості здійснюваного ЗМІ візуального висвітлення дебатів під час президентських перегонів у США в 2016 році значно вплинули на сприйняття їхніх учасників аудиторією.

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Про це повідомляє прес-служба навчального закладу.

Первинні дебати на президентських виборах у США в 2016 році мали рейтинги, що перевершували всі попередні дебати й навіть великі спортивні події. Мільйони глядачів були піддані тонкому впливу особливостей візуального представлення кандидатів у президенти, зазначають дослідники.

Так, з точки зору застосовуваних візуальних методів чинний президент США Дональд Трамп виглядав чітким переможцем.

Хоча питання, які задають кандидати, і час виступу, безумовно, можуть впливати на те, як кандидати подають себе та свої політичні позиції, можливо, більш первинний, тонкий і поширений засіб, яким ЗМІ впливають на суспільне сприйняття кандидатів, — це як саме вони візуально зображують кожного кандидата, — зазначають дослідники.

Дослідники вивчали перші двоє дебатів між кандидатами від Республіканської та Демократичної партій у 2016 році кадр за кадром, відстежуючи загальний час перебування в полі зору камери, середній час зйомок, тип знімків (соло, розділений екран, пліч-о-пліч, декілька кандидатів та реакція аудиторії) для кожного кандидата.

Дослідники вважають, що ЗМІ, візуально зображуючи кандидатів у дебатах, надають глядачам тонку, невербальну інформацію про лідерські здібності та риси політиків. Більше часу на сольні або паралельні кадри порівняно з іншими кандидатами створює враження авторитету.

Учені виявили, що серед кандидатів-республіканців Трамп отримав найбільшу увагу з боку операторів в обох дебатах 2016 року. На другому місці був Джеб Буш. Решта кандидатів значно поступалися за цим показником.

Трамп витрачав пропорційно менше часу на екрані, ніж будь-який інший республіканський кандидат, на групові знімки, при цьому камери фокусувалися на ньому або як на лідерові, або як на головному конкуренту за лідерство.

Серед демократів Гілларі Клінтон отримала найбільшу кількість уваги телекамер в обох дебатах, за нею йшов Берні Сандерс. Клінтон так само витрачала менше часу на кадри з кількома кандидатами, хоча кількість кандидатів від Демпартії була меншою.

Що і кого ми бачимо, і як ми це бачимо, має величезний вплив, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії на президентських виборах 2020 року.