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Ракурс
Владислав Мангер, фото: NewsOne

Убивство Гандзюк: суд продовжив термін дії покладених на Мангера зобов’язань

25 чер 2019, 20:57
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Шевченківський районний суд Києві сьогодні продовжив термін дії покладених на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера обмежень.

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Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Щонайменше до 3 серпня Мангерові доведеться носити електронний засіб контролю та за першою вимогою з’являтися до слідчого, прокурора чи судді. Також йому не дозволяється залишати межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора та змінювати місце проживання, не проінформувавши про це правоохоронні органи.

Крім того, закордонний паспорт Мангера продовжить зберігатися в прокурора.

31 липня в Херсоні облили сірчаною кислотою активістку Катерину Гандзюк. Попри зусилля медиків, від отриманих опіків вона померла 4 листопада 2018 року.

У лютому цього року Генпрокуратура повідомила Мангерові підозру про причетність до організації цього злочину. 15 лютого йому було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі майже 2,5 млн грн. Згодом заставу вніс його адвокат. 25 квітня підозру Мангерові замінили на «замовлення заподіяння тілесних ушкоджень».

Нагадаємо, у травні цього року Мангер заявив, що пройшов перевірку на поліграфі.

Джерело: Ракурс


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