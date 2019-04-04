Изменения в климате вернут лес в Антарктиду – ученые. Фото: Сиб.фм

https://racurs.ua/n120321-izmeneniya-v-klimate-vernut-les-v-antarktidu-uchenye-foto.html

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Метеорологи полагают, что на Южный полюс могут вернуться буковые леса. Сейчас количество углекислого газа в атмосфере планеты достигло уровня эпохи плиоцена, когда средняя температура на Земле была на 2−4° теплее, а океан был выше на 20 метров.

Климатологи прогнозируют, что все эти детали из прошлого могут стать частью современной жизни из-за глобального потепления. Между 2,6 и 5,3 млн лет назад на планете был теплый период плиоцена, в который и появились современные формы млекопитающих и первые представители людей. Вопросам изменения климата была посвящена конференция британского Королевского метеорологического общества, передает naked-science.

Ученые отмечают, что после промышленной революции температура на Земле, в среднем, поднялась на 1° С, а количество углекислого газа в атмосфере выросло и отметки 280 до 412 частей на млн (ppm). Такая тенденция свидетельствует о дальнейшем повышении температуры и продолжении потепления в ближайшие несколько сотен лет.

Уровень воды поднимется не сразу, ведь таяние ледников — это длительный процесс, но, по мнению ученых, уже неизбежный. Постепенное таяние ледников позволит деревьям и растениям снова вернуться на континент.

По данным климатологов, в 500 км от Южного полюса в Антарктиде ранее росли хвойные и буковые леса. Свидетельства древних лесов недавно обнаружили ученые. В то время, когда деревья росли в Антарктиде, температура там была на 20−25° теплее и достигала 5° тепла.

Ученые утверждают, что 100 млн лет назад в атмосфере планеты содержалось до 1 тыс. ppm, а общая температура на Земле была гораздо выше. Климатологи предостерегают, что, если человечество продолжит выбрасывать столько же углекислого газа, то уже к концу этого столетия мы вернемся к древним показателям.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к преждевременной смерти около миллиона людей. К таким выводам пришли ученые 70 стран мира.