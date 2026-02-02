Неожиданную роль железа в изменениях климата обнаружили ученые

Ученые обнаружили неожиданную связь между железом и климатом, фото: Adrian Tync

Залізо відіграє неочікувану роль у процесі кліматичного зворотного зв’язку, впливаючи на глобальне потепління.

Це встановили учені з Ольденбурзького університету (Німеччина), повідомляє прес-служба вишу.

Учені провівши аналіз донних відкладень за останні 500 тис. років, виявили несподіваний зв’язок між таненням Західноантарктичного льодовикового щита та здатністю океану поглинати вуглекислий газ. Це спростувало стару теорію про «залізне добриво»:

раніше вважалося, що потрапляння заліза в океан завжди стимулює ріст водоростей, які поглинають CO2 — відомо, що сильні вітри видували багатий залізом пил з континентів в океани. Вважалося, що це мало сприяли росту водоростей і поглинанню вуглекислого газу в Південному океані, що посилювало глобальне похолодання на початку льодовикових періодів;

проте виявилося, що під час потеплінь льодовики, які тануть, скидають в океан застарілі, вивітрені породи. Це залізо має погану біодоступність — водорості не можуть його засвоїти;

насправді надходження заліза у цей регіон було особливо високим саме у теплі періоди. Дослідження показало, що залізовмісні відкладення прибували туди не вітром, а з айсбергами — на це вказує розмір частинок. Учені вважають, що цей матеріал походить із Західної Антарктиди — частини південного континенту на захід від Антарктичного півострова. Крижаний покрив там вважається відносно нестабільним, оскільки значні частини льоду лежать нижче рівня моря.

Під льодовиковим щитом Західної Антарктиди, ймовірно, є шар геологічно стародавньої породи з високим вивітрюванням, — наголошується у статті. — Кожного разу, коли крижаний покрив зменшувався під час попередніх міжльодовикових періодів і численні айсберги відламувалися, вони переносили велику кількість вивітрених мінералів у прилеглу південну частину Тихого океану, і ріст водоростей залишався низьким.

Тож, сьогодні, коли льодовиковий щит Антарктиди знову стрімко втрачає масу, цей нововідкритий механізм кліматичного зв’язку стає тривожним сигналом — замість того, щоб, як очікувалося, пом’якшувати глобальне потепління через ріст фітопланктону, танення льодовиків може навпаки — знизити здатність Південного океану утримувати вуглець, що лише прискорить кліматичні зміни.