Антарктида снова теряет ледниковый покров, фото:

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Ледники Восточной Антарктиды уже активно таяли в сравнительно недалеком прошлом по причинам, не связанным с глобальным потеплением.

К такому выводу пришли ученые из Токийского университета, изучив лед вокруг японской антарктической базы «Сева», сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня активно тает прежде всего лед Западно-Антарктического ледникового щита. Что касается Восточно-Антарктического ледникового щита, где расположена база «Сева», считалось, что он существует относительно стабильно.

Однако, с помощью недавно разработанного метода химического анализа было обнаружено, что лед в какой-то момент в прошлом начал здесь активно таять в больших масштабах.

Мы были очень удивлены, когда обнаружили доселе неизвестное событие таяния Восточно-Антарктического ледникового щита вокруг станции «Сева», и установили, что это явление всей Антарктиды, — отмечают исследователи.

Такие данные ученые получили с помощью анализа различий между двумя основными изотопами бериллия:

бериллием-10, который образуется в результате взаимодействия между летящими на Землю космическими лучами и атмосферой планеты;

бериллием-9, который существует в горных породах.

Ученые разработали метод ретроактивного анализа небольших различий этих изотопов.

Позже, применив методику к образцам, взятым из антарктических озер, они обнаружили, что быстрое таяние произошло примерно от 3,5 до 4 тыс. лет назад.

«В этот период не наблюдалось потепления атмосферы вследствие увеличения количества углекислого газа, и считается, что таяние было связано с тем, что теплая морская вода приближалась к побережью антарктического ледяного покрова из-за изменений ветров», — отмечают исследователи.

Известно, что изменения ветров тесно связаны с низкоширотными климатическими явлениями, такими как тихоокеанское Эль-Ниньо и, как считается, таяние ледяного покрова в этот период было вызвано изменениями в экваториальном регионе Тихого океана.

Это говорит о том, что подобное явление может случиться и в будущем, — добавляют ученые.



Поведение ледяного слоя Антарктики относительно изменений климата до сих пор в основном неизвестно, и необходимо продолжать исследования, используя этот новый метод, — подчеркивают исследователи.

Напомним, в феврале в районе украинской антарктической станции «Академик Вернадский» зацвел снег.