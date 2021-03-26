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Тернополь усиливает карантин, фото: 0352.ua
В Тернополе усиливают карантин — деталиhttps://racurs.ua/n152349-v-ternopole-usilivaut-karantin-detali.htmlРакурс
Тернополь усиливает карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.
Соответствующее решение было принято на заседании городского оперативного штаба, сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.
Усиленные карантинные ограничения начнут действовать с 29 марта. Согласно им:
- учащихся 5−11 классов рекомендуется перевести на дистанционное обучение. Ученики 1−4 классов будут учиться в обычном режиме;
- руководителям учреждений внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования следует обеспечить работу учреждений, организацию образовательного процесса в режиме дистанционного обучения (онлайн);
- учреждения дошкольного образования должны работать с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мер, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Украины № 55 от 22 сентября 2020 года;
- запрещается проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (образовательных, научных, праздников, спектаклей и т. д.) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);
- работа предприятий общественного питания запрещается в период с 22.00 до 7.00 (с запретом проведения расчетных операций после 21.00), кроме деятельности, связанной с адресной доставкой и доставкой заказов на вынос;
- перевозки пассажиров в такси будут осуществляться только в средствах индивидуальной защиты и в количестве не более трех пассажиров или в пределах одной семьи с детьми в легковых автомобилях;
- правоохранители усилят контроль за соблюдением карантинных требований.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксированы еще более 18 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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