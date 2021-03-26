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Ракурс
Тернополь усиливает карантин, фото: 0352.ua

В Тернополе усиливают карантин — детали

26 мар 2021, 20:33
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Тернополь усиливает карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании городского оперативного штаба, сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.


Усиленные карантинные ограничения начнут действовать с 29 марта. Согласно им:

  • учащихся 5−11 классов рекомендуется перевести на дистанционное обучение. Ученики 1−4 классов будут учиться в обычном режиме;
  • руководителям учреждений внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования следует обеспечить работу учреждений, организацию образовательного процесса в режиме дистанционного обучения (онлайн);
  • учреждения дошкольного образования должны работать с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мер, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Украины № 55 от 22 сентября 2020 года;
  • запрещается проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (образовательных, научных, праздников, спектаклей и т. д.) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);
  • работа предприятий общественного питания запрещается в период с 22.00 до 7.00 (с запретом проведения расчетных операций после 21.00), кроме деятельности, связанной с адресной доставкой и доставкой заказов на вынос;
  • перевозки пассажиров в такси будут осуществляться только в средствах индивидуальной защиты и в количестве не более трех пассажиров или в пределах одной семьи с детьми в легковых автомобилях;
  • правоохранители усилят контроль за соблюдением карантинных требований.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксированы еще более 18 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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