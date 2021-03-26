Впереди тяжелый период — Степанов о британском штамме в Украине

https://racurs.ua/n152298-vperedi-tyajelyy-period-stepanov-o-britanskom-shtamme-v-ukraine.html

Ракурс

Британский штамм коронавируса обнаружили в Украине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впереди на украинцев ждет тяжелый период из-за распространения во многих областях британского штамма. В Минздраве также прогнозируют ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в апреле.

Мы зафиксировали британский штамм на территории всей страны. То есть в разных областях… Британский штамм поражает разные органы, не только дыхательную систему — это и почки и центральная нервная система и печень. Изменена клиническая картина, — рассказал Степанов в эфире программы «Право на власть».

По его словам, наиболее заразная мутация коронавируса зафиксирована во всех регионах Украины, она будет распространяться еще некоторое время, несмотря на вакцинацию.

Мы умеем лечить британский штамм… Вакцинация защищает от этого штамма… О ситуации по стране в целом — у нас только Херсонщина осталась на «желтом» уровне, остальные — или «оранжевые» или «красные». Наибольшая загруженность коек с кислородом сейчас в Киеве (до 80% загруженных). В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, благодаря карантинным ограничением, ситуация пошла на улучшение, — добавил чиновник.

Министр предупредил, что в ближайшее время ситуация с третьей волной COVID-19 не улучшится.