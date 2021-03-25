День Национальной гвардии Украины. Фото: Голос Украины

https://racurs.ua/n152297-26-marta-otmechaut-den-nacionalnoy-gvardii-ukrainy.html

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26 марта православная церковь чтит память Никифора-исповедника. Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги.

Наши предки верили, что 26 марта надо пойти на рыбалку, поскольку в Никифоров день отлично клюет судак, язь, окунь, плотва и щука. Эта рыба в пост станет отличным постным блюдом.

Народные приметы на 26 марта:

26 марта прилетели гуси, год будет урожайный.

Медведь проснулся — настала настоящая весна.

Солнечный день — к хорошему урожаю зерновых.

Северный ветер и ранняя гроза означают холодную весну.

В Украине 26 марта отмечают День Национальной гвардии (ранее отмечался День внутренних войск МВД Украины) — подразделения, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины. НГУ была создана 12 марта 2014 года, а в ее состав вошли внутренние войска Украины. 18 марта 2015 года президент Украины подписал указ № 148/2015, в котором День Национальной гвардии Украины установился как официальный профильный праздник, который теперь ежегодно отмечается 26 марта.

В мире 26 марта отмечают день «Придумай свой праздник», День независимости Бангладеш, День молодежи во Вьетнаме и День помощника юриста. Кроме того, 26 марта в мире Пурпурный день — международное массовое мероприятие, направленное на повышение осведомленности об эпилепсии во всем мире. В этот день принято носить фиолетовые ленты и участвовать в соответствующих мероприятиях.

26 марта в истории:

1845 год — в США запатентовали медицинский пластырь.

1871 год — была образована Парижская коммуна.

1881 год — Румыния провозглашена королевством.

1904 год — завершено строительство Львовского железнодорожного вокзала.

1945 год — завершилась битва за Иводзиму. Это была единственная наземная операция японских сил, в которой потери армии США превысили их собственные.

26 марта, именины празднуют обладатели таких имен: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Африкан, Феликс и Лариса.

Напомним, 25 марта в Украине отмечали День Службы безопасности Украины — профессиональный праздник работников правоохранительного органа, который празднуют ежегодно.