Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины и ввел санкции против 19 компанийhttps://racurs.ua/n152296-zelenskiy-utverdil-strategiu-voennoy-bezopasnosti-ukrainy-i-vvel-sankcii-protiv-19-kompaniy.htmlРакурс
Стратегию военной безопасности Украины 25 марта утвердил президент Владимир Зеленский.
Главная цель Стратегии военной безопасности Украины —заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная всеобъемлющая оборона страны, обеспечивающая военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией. Указ об утверждении решения опубликовали на сайте главы государства.
На Банковой отметили, что стратегия способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности и обретению членства в НАТО, предусматривает активное участие в международных учениях.
В документе указывается, что на региональном уровне наиболее угрожающим аспектом является вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе из-за агрессии России. В целом России и в дальнейшем остается военным противником Украины, которая оккупировала Крым и часть Донбасса.
Кроме того, 25 марта Зеленский утвердил санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами, которые на прошлой неделе утвердил СНБО. Ограничения касаются компаний:
- «Геоконект»
- «Глобалгеоинвест»
- «Транссетгео»
- «Геопост»
- «Геовертикаль»
- «Геотаргет»
- «Надра прайд»
- «Геофорс»
- «Геостенс»
- «Надравестгруп»
- «Бест Оил Компани»
- «Недра простор»
- «Инфогеотренд»
- «Ейджинмарка»
- «Экогаз альянс»
- «Эпивал энерджи»
- «Юнолит Оил»
- «Профиннафт»
- «Бестгеотех»
Напомним, в СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против олигарха Игоря Коломойского и его окружения. Оказалось, что Киев еще не получил от США никаких документов в отношении этих лиц.