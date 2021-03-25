Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Фото: ОПУ

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Стратегию военной безопасности Украины 25 марта утвердил президент Владимир Зеленский.

Главная цель Стратегии военной безопасности Украины —заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная всеобъемлющая оборона страны, обеспечивающая военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией. Указ об утверждении решения опубликовали на сайте главы государства.

На Банковой отметили, что стратегия способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности и обретению членства в НАТО, предусматривает активное участие в международных учениях.

В документе указывается, что на региональном уровне наиболее угрожающим аспектом является вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе из-за агрессии России. В целом России и в дальнейшем остается военным противником Украины, которая оккупировала Крым и часть Донбасса.

Кроме того, 25 марта Зеленский утвердил санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами, которые на прошлой неделе утвердил СНБО. Ограничения касаются компаний:

«Геоконект»

«Глобалгеоинвест»

«Транссетгео»

«Геопост»

«Геовертикаль»

«Геотаргет»

«Надра прайд»

«Геофорс»

«Геостенс»

«Надравестгруп»

«Бест Оил Компани»

«Недра простор»

«Инфогеотренд»

«Ейджинмарка»

«Экогаз альянс»

«Эпивал энерджи»

«Юнолит Оил»

«Профиннафт»

«Бестгеотех»

Напомним, в СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против олигарха Игоря Коломойского и его окружения. Оказалось, что Киев еще не получил от США никаких документов в отношении этих лиц.