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Ракурс
Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Фото: ОПУ

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины и ввел санкции против 19 компаний

25 мар 2021, 22:18
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Стратегию военной безопасности Украины 25 марта утвердил президент Владимир Зеленский.

Главная цель Стратегии военной безопасности Украины —заблаговременно подготовленная и всесторонне обеспеченная всеобъемлющая оборона страны, обеспечивающая военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией. Указ об утверждении решения опубликовали на сайте главы государства.

На Банковой отметили, что стратегия способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство безопасности и обретению членства в НАТО, предусматривает активное участие в международных учениях.

В документе указывается, что на региональном уровне наиболее угрожающим аспектом является вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе и в Восточной Европе из-за агрессии России. В целом России и в дальнейшем остается военным противником Украины, которая оккупировала Крым и часть Донбасса.


Кроме того, 25 марта Зеленский утвердил санкции против 19 компаний в сфере пользования недрами, которые на прошлой неделе утвердил СНБО. Ограничения касаются компаний:

  • «Геоконект»
  • «Глобалгеоинвест»
  • «Транссетгео»
  • «Геопост»
  • «Геовертикаль»
  • «Геотаргет»
  • «Надра прайд»
  • «Геофорс»
  • «Геостенс»
  • «Надравестгруп»
  • «Бест Оил Компани»
  • «Недра простор»
  • «Инфогеотренд»
  • «Ейджинмарка»
  • «Экогаз альянс»
  • «Эпивал энерджи»
  • «Юнолит Оил»
  • «Профиннафт»
  • «Бестгеотех»

Напомним, в СНБО объяснили, почему Украина не вводит санкции против олигарха Игоря Коломойского и его окружения. Оказалось, что Киев еще не получил от США никаких документов в отношении этих лиц.

Источник: Ракурс


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