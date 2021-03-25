Зеленский беседовал с Вирастюком о вакцинации. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский разговаривал с Виктором Вирастюком о вакцинации за три дня до выборов на Прикарпатье.

Глава государства 25 марта провел совещание о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы на Ивано-Франковщине. В видеовстрече приняли участие представители областной и местной власти и общественный деятель и одновременно кандидат в нардепы от «Слуги народа» Василий Вирастюк. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук проинформировал Банковую, что без вакцины не остановить пандемию. Также отмечалось, что больше всего вакцинированных на Прикарпатье в Надворнянском районе.

Как известно, промежуточные выборы в Верховную Раду Украины в одномандатном округе № 87 на Прикарпатье пройдут 28 марта. В частности, за мандат народного депутата будут бороться богатырь Василий Вирастюк от «Слуги народа», бывший вице-спикер ВРУ Руслан Кошулинский от «Свободы» и бывший руководитель «Буковеля» Александр Шевченко от партии «За будущее». Всего зарегистрированы 14 кандидатов.

Напомним, результаты социологического опроса группы «Рейтинг», который был сделан в феврале, свидетельствовали, что среди кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 87 лидирует экс-директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко. Проголосовать за этого кандидата готовы 42,8% опрошенных.