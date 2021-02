Василий Вирастюк стал официальным кандидатом в народные депутаты от «Слуги народа» на промежуточных выборах в округе № 87 на Ивано-Франковщине.

Соответствующее решение партия приняла на съезде. Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуги народа» в парламенте Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, Василий Вирастюк известен не только статусом самого сильного человека мира, но и как человек, который помогал ветеранам войны.

Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, который готов с большим желанием и вдохновением работать для своей страны! Welcome to the team, Василий Вирастюк! Уверена, что и здесь победа будет за вами, — заявила Кравчук.