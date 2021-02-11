Вирастюк. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n150300-vasiliy-virastuk-stal-kandidatom-v-nardepy-ot-slug-foto.html

Ракурс

Василий Вирастюк стал официальным кандидатом в народные депутаты от «Слуги народа» на промежуточных выборах в округе № 87 на Ивано-Франковщине.

Соответствующее решение партия приняла на съезде. Об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуги народа» в парламенте Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, Василий Вирастюк известен не только статусом самого сильного человека мира, но и как человек, который помогал ветеранам войны.

Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, который готов с большим желанием и вдохновением работать для своей страны! Welcome to the team, Василий Вирастюк! Уверена, что и здесь победа будет за вами, — заявила Кравчук.



Василий Вирастюк — известный спортсмен и актер, а также шоумен. Обладатель титулов «Самый сильный человек Украины» в 2000 — 2005 годах и «Самый сильный человек мира» 2004 года. В то же время кандидатом в нардепы по округу № 50 в Донецкой области стал председатель Покровской РГА Андрей Бондаренко.



Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду в округах № 50 и № 87 на воскресенье, 28 марта 2021 года. Народные депутаты Зиновий Андреевич и Руслан Требушкин, избранные в этих округах, сложили депутатские мандаты, поскольку были избраны на должности во время местных выборов в 2020 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Вирастюк, самый сильный человека мира 2004 года, будет утвержден партией «Слуга народа» кандидатом в народные депутаты в округе № 87 в Ивано-Франковской области.