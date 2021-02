Василь Вірастюк став офіційним кандидатом в народні депутати від «Слуги народу» на проміжних виборах в окрузі № 87 на Івано-Франківщині.

Відповідне рішення партія ухвалила під час з’їзду. Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуги народу» у парламенті Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.



За її словами, Василь Вірастюк відомий не тільки статусом найсильнішої людини світу, а і як людина, яка допомагала ветеранам війни.

Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни! Welcome to the team, Василь Вірастюк! Впевнена, що й тут перемога буде за вами, — заявила Кравчук.