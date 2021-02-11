Вірастюк. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n150300-vasyl-virastuk-stav-kandydatom-v-nardepy-vid-slug-foto.html

Ракурс

Василь Вірастюк став офіційним кандидатом в народні депутати від «Слуги народу» на проміжних виборах в окрузі № 87 на Івано-Франківщині.

Відповідне рішення партія ухвалила під час з’їзду. Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуги народу» у парламенті Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.



За її словами, Василь Вірастюк відомий не тільки статусом найсильнішої людини світу, а і як людина, яка допомагала ветеранам війни.

Це щирий патріот, який чимало допомагає українській армії, дуже відкрита та приємна людина, з великим бажанням та натхненням працювати для своєї країни! Welcome to the team, Василь Вірастюк! Впевнена, що й тут перемога буде за вами, — заявила Кравчук.

Василь Вірастюк — відомий спортсмен та актор, а також шоумен. Володар титулів «Найсильніша людина України» у 2000 — 2005 роках і «Найсильніша людина світу» 2004 року. Натомість кандидатом у нардепи по округу № 50 на Донеччині став голова Покровської РДА Андрій Бондаренко.





Центральна виборча комісія призначила довибори у Верховну Раду в округах № 50 і № 87 на неділю, 28 березня 2021 року. Народні депутати Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані в цих округах, склали депутатські мандати, оскільки були обрані на посади на місцевих виборах у 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василя Вірастюка, найсильнішу людину світу 2004 року, партія «Слуга народу» затвердить кандидатом в народні депутати на окрузі № 87 в Івано-Франківській області.