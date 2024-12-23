Зміна місця проживання за новими правилами: алгоритм дій військовозобовʼязаних

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Кардинальні зміни до військово-мобілізаційного законодавства, що беруть відлік з 18 травня 2024 р. і подовжуються надалі, потягли за собою і зміни правил щодо місця проживання. Як і раніше, це стосується певної категорії громадян, якими є призовники, військовозобовʼязані та резервісти.

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Основними новаціями стали такі:

зміна місця проживання спершу потребуватиме постановки на військовий облік за новою адресою і лише після цього зняття з обліку за старою домівкою. А не навпаки, як раніше;

взяття на військовий облік вже не вимагатиме попереднього відновлення відсутнього або втраченого військово-облікового документа;

зняття з військового обліку наразі не потребуватиме особистої присутності у ТЦК.

Нюанси цих правовідносин до набрання чинності новими нормами були темою попередніх публікацій: «Особливості зміни місця проживання військовозобовʼязаних: що варто знати», «Зміна місця проживання: правила військового обліку і зразки документів».

Нагадаємо, що призовники, військовозобов’язані та резервісти, як і раніше, мають дотримуватись певних вимог щодо зміни місця проживання та його реєстрації. Це варто робити не лише для уникнення адмінвідповідальності за ст. 210 КУпАП (Порушення правил військового обліку) та ст. 197 КУпАП (Проживання без реєстрації місця проживання), а й для вирішення інших суттєвих питань у ТЦК. Ними є уточнення персональних даних, отримання військово-облікового документа, вступ на навчання, влаштування на роботу, отримання відстрочки від призову на військову службу тощо.

Зауважу, що матеріал передусім стосується зміни місця проживання за адресою юрисдикції іншого ТЦК. Отже, законодавчі новели обумовили такий алгоритм зміни власної оселі:

Протягом 7 днів з дати прибуття слід подати повідомлення про зміну місця проживання до ТЦК за старою адресою, де особа перебуває на військовому обліку. Це має передувати взяттю на військовий облік за новим місцем проживання і робитися за особистої явки. Але повертатися до старої домівки задля особистого вручення у ТЦК повідомлення виглядає занадто обтяжливо і недостатньо обґрунтовано. Передбачена законодавством персональна присутність в такому разі, на мій погляд, є надмірним формалізмом. Як і потреба отримувати дозвіл керівника ТЦК на зміну місця проживання. Адже завдяки новим правилам прибрали обов’язок навіть зніматися з обліку особисто. І поміняли черговість взяття і зняття з обліку, що є ознакою лояльності до питань зміни ТЦК через зміну адреси. Отже, повідомлення варто надіслати принаймні електронною поштою з накладенням КЕП. Але все одно залишатися готовим до претензій з боку ТЦК. Отже, якщо є можливість звернутися особисто – краще зробіть це. Ще ліпше – заздалегідь запитайте дозвіл у керівника ТЦК, на виконання формальних вимог законодавства, навіть не розраховуючи на позитивну відповідь. Звичаєве ігнорування звернення можна намагатися кваліфікувати, як своєрідну модель конклюдентних дій. Звісно, не йдеться про особу, яка вчинила порушення військово-мобілізаційного законодавства і має намір уникнути відповідальності через зміну місця проживання.

Повідомлення слід подавати і у разі переїзду за новою адресою в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, юрисдикції одного ТЦК. Тоді особиста присутність є не лише необхідною, а й доцільною. Строк в 7 днів з моменту переїзду стосується і цього випадку.

Впродовж 7 днів з дати прибуття слід стати на військовий облік у ТЦК за новим місцем проживання. Це важливо робити за особистої явки. Відсутність або втрата військово-облікового документа не потребує його відновлення перед взяттям на військовий облік. Постановка на облік не обумовлюється наявністю дозволу керівника ТЦК за місцем попереднього військового обліку. ТЦК мають бути зацікавлені взяти людину на військовий облік за адресою нової домівки, аби мати інформацію про її статус, реальні контакти, а не розшукувати по всій країні.

Результатом постановки на військовий облік має бути відмітка, проставлена ТЦК у військово-обліковому документі. В електронному військово-обліковому документі відміткою є інформація, що міститься у відповідній графі, про визначений ТЦК за новим місцем проживання.

Після взяття на військовий облік слід знятися з військового обліку за реєстрацією місця проживання. Строків наразі немає, раніше це потрібно було робити за 3 дні до вибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці. Особиста присутність у ТЦК, де особа перебувала на військовому обліку, вже не важлива, це можна робити дистанційно. Для цього найпростіше відправити електронною поштою заяву, підписану КЕП.

Логічно, що у разі переїзду на нове місце проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (юрисдикції одного ТЦК) немає потреби ставати на військовий облік і зніматися з нього. Однак повідомлення про зміну власної оселі подавати потрібно. У такому випадку реєструвати нову адресу можна в будь-який момент за наявності військово-облікового документа.

Особи, які прибули з тимчасово окупованих територій України, спочатку стають на облік внутрішньо переміщених осіб, після чого – в семиденний строк на військовий облік у ТЦК за місцем перебування на обліку ВПО. Зніматися з військового обліку на ТОТ їм не потрібно.

Після взяття на військовий облік необхідно звернутись до органа реєстрації (краще через ЦНАП) за новою адресою разом з військово-обліковим документом для вчинення реєстраційної дії. Це не обов’язково робити особисто. Можна звернутися через представника протягом 30 днів з моменту прибуття на нове місце проживання. Нещодавно деякі районні ЦНАП у м. Києві не приймали електронний військово-обліковий документ і вимагали паперовий з письмовою відміткою. Це було виправлено на рівні ЦНАП м. Києва за результатом розгляду інформаційного запиту Комітету НААУ з питань військового права.

Немає потреби окремо і заздалегідь зніматися з реєстрації місця проживання за старою адресою. Це можна зробити одночасно з реєстрацією за новою адресою.

Декларування місця проживання (тобто реєстрація електронним способом через портал Дія) для військовозобовʼязаних під час дії воєнного стану неможлива.

Нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини зі зміни місця проживання: