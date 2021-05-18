Як водієві уникнути штрафу: суди складають список прийомів для боротьби з дорожньою поліцією

Як водієві уникнути штрафу Фото pixabay

https://racurs.ua/ua/2865-yak-vodiievi-unyknuty-shtrafu-sudy-skladaut-spysok-pryyomiv-dlya-borotby-z-dorojnou-policiieu.html

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Можна було б почати розповідь про ці два судові рішення з якоїсь тріскучої фрази на кшталт «українські суди поклали край поліцейському свавіллю на дорогах» або «Верховний суд поставив на місце дорожню поліцію». Бо справи, розглянуті нещодавно Верховним і Дніпровським обласним апеляційним судами, можуть вважатися для автомобілістів, безумовно, дуже значущими і навіть революційними.

Однак у ситуацій, описаних у судових рішеннях, є й зворотний бік. Те, що в обох випадках поліцейські програли справи проти водіїв, говорить, швидше, про професійні помилки та недоробки самих поліцейських, але аж ніяк не про непогрішимість водіїв.

Клопотання про надання правової допомоги пишіть на місці

Обидві справи слухалися зовсім недавно, але перша історія сталася в місті районного значення в центральній частині країни чотири з половиною роки тому. Якийсь громадянин на своєму «шевроле» порушив дорожню розмітку. Справа, зауважимо, відбувалася взимку, але в момент події на вулиці було ще непогано видно. Водія зупинив лейтенант поліції, який виніс постанову за справою про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і оштрафував автомобіліста на 255 гривень.

Але от яка заковика: сам водій себе винним не вважав і прямо на місці події став вимагати, щоб йому надали можливість звернутися по правову допомогу. Таке право справді передбачене КУпАП (стаття 268 «Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності»). Можливо, поліцейський подумав, що автомобіліст надивився американських фільмів з цими їх «я вимагаю свого адвоката!», і вирішив, що не варто тут права качати. І був дуже неправий.

Упертий водій через кілька днів подав судовий позов до інспектора, вимагаючи скасувати постанову про адміністративне правопорушення та визнати дії інспектора протиправними.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково. На думку суддів, інспектор мав право зупинити водія і на місці розібратися, чи порушив той правила дорожнього руху. А от постанову про порушення скасував, тому що водій дійсно мав право скористатися правовою допомогою. З цими висновками погодився апеляційний суд, але міське управління патрульної поліції, захищаючи свого офіцера, дійшло до Верховного суду.

Коротко про суть рішення. На думку вищої судової інстанції, поліцейський мав цілковите право розглянути справу прямо на місці зупинки автомобіля, про жодні «незаконні дії» й мови бути не може. Однак у статті 268 Кодексу про адміністративні правопорушення прописано права людини, яка притягається до відповідальності. Вона має право:

знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання;

при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі права;

виступати рідною мовою і вимагати перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

оскаржити постанову за справою.

Оскільки справа про порушення розглядалася на місці, водій «шевроле» мав повне право вимагати правової допомоги. І він вимагав, подавши інспектору письмове клопотання.

Це, до речі, чудовий лайфхак для водіїв — у будь-якому разі написати клопотання, сфотографувати його, зафіксувавши для суду це саме «я вимагаю свого адвоката!», і віддати папір інспектору. Навіть якщо ви розвернулися на подвійній осьовій, вас оштрафували, ви вимагали надати правову допомогу, а поліцейський ваші вимоги проігнорував, є чудові шанси оскаржити штраф у суді. Якщо, звичайно, вам захочеться займатися цим кілька років.

Не можна вимагати страховий поліс у водія, який не порушив правил, або... якщо немає доказів порушення

Інша справа, яку недавно слухав Апеляційний суд одного з обласних центрів, доволі добре демонструє ще одну помилку патрульної поліції.

Справа була в червні минулого року. Якийсь громадянин, перебуваючи за кермом легкового «форда», не включив вчасно поворотника, і його зупинив інспектор. До того ж виявилося, що водій не був пристебнутий паском безпеки, і у нього не було при собі поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Причому, зауважте, не було не лише папірця, поліс був відсутній і в базах даних.

Водія притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 127 КУпАП «Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами» й оштрафували на 425 гривень.

Однак водій подав позов про скасування постанови про адміністративне правопорушення та виграв його. Тоді обласне управління патрульної поліції звернулося зі скаргою до апеляційного суду і програло справу.

У рішенні суду міститься ще один лайфхак для водіїв. Отже, ПДР дійсно зобов'язують водія мати при собі страховий поліс. Судді дійшли висновку, що відповідно до статті 32 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський має право вимагати поліс — увага! — в разі порушення цим водієм правил дорожнього руху.

Так ви скажете, що все правильно, водій порушив правила, а поліцейський має право розібратися із цим на місці. Але згідно із статтею 247 КУпАП обов'язковою умовою притягнення до відповідальності є докази порушення. Це можуть бути свідчення потерпілих і очевидців, речові докази, фото- і відеозйомка, зроблена як людьми, так і автоматичними камерами. Обов'язок зібрати докази покладається на того, хто складає протокол про адміністративне правопорушення. А поліцейський таких доказів... не надав, поклавшись на те, що відсутність страхового поліса — вже досить серйозне порушення.

Та, виявляється, дорожній інспектор не може просто так вимагати у вас страховий поліс.

Утім, у поліції залишилася можливість оскаржити рішення апеляційного суду у вищій судовій інстанції.

...Так, поліції ще потрібно вчитися ставитися із повагою до прав громадян і добре пам'ятати, що поліцейський на дорозі — не цар і не бог, а служитель закону, і підпорядковується йому тією ж мірою, що і водій. А от тим, хто порадів, що суди посадили поліцейських у калюжу, настійно рекомендую подивитися статистику ДТП і подумати про поведінку деяких водіїв.