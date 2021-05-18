Как водителю избежать штрафа: суды составляют список приемов для борьбы с дорожной полицией

Как водителю избежать штрафа Фото pixabay

https://racurs.ua/2865-kak-voditelu-izbejat-shtrafa-sudy-sostavlyaut-spisok-priemov-dlya-borby-s-dorojnoy-policiey.html

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Можно было бы начать рассказ об этих двух судебных решениях с какой-нибудь трескучей фразы вроде «украинские суды положили конец полицейскому произволу на дорогах» или «Верховный суд поставил на место дорожную полицию». Потому что дела, рассмотренные недавно Верховным и Днепровским областным апелляционным судами, могут считаться для автомобилистов, безусловно, очень значимыми и даже революционными.

Однако у ситуаций, описанных в судебных решениях, есть и оборотная сторона. То, что в обоих случаях полицейские проиграли дела против водителей, говорит, скорее, о профессиональных ошибках и упущениях самих полицейских, но никак не о непогрешимости водителей.

Ходатайство о предоставлении правовой помощи пишите на месте

Оба дела слушались совсем недавно, но первая история произошла в городе районного значения в центральной части страны четыре с половиной года назад. Некий гражданин на своем «шевроле» нарушил дорожную разметку. Дело, заметим, происходило зимой, но в момент происшествия на улице было еще достаточно светло. Водителя остановил лейтенант полиции, который вынес постановление по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и оштрафовал автомобилиста на 255 гривен.

Но вот какая закавыка: сам водитель себя виновным не считал и прямо на месте происшествия потребовал, чтобы ему предоставили возможность обратиться за правовой помощью. Такое право действительно предусмотрено КУоАП (статья 268 «Права лица, которое привлекается к административной ответственности»). Возможно, полицейский подумал, что автомобилист насмотрелся американских фильмов с этими их «я требую своего адвоката!», и решил, что нечего тут права качать. И был глубоко неправ.

Упрямый водитель через несколько дней подал судебный иск к инспектору, требуя отменить постановление об административном правонарушении и признать действия инспектора противоправными.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично. По мнению судей, инспектор имел право остановить водителя и на месте разобраться, нарушил ли тот правила дорожного движения. А вот постановление о нарушении отменил, потому что водитель действительно имел право воспользоваться правовой помощью. С этими выводами согласился апелляционный суд, но городское управление патрульной полиции, защищая своего офицера, дошло до Верховного суда.

Коротко о сути решения. По мнению высшей судебной инстанции, полицейский имел полное право рассмотреть дело прямо на месте остановки автомобиля, ни о каких «незаконных действиях» и речи быть не может. Однако в статье 268 Кодекса об административных правонарушениях прописаны права человека, привлекаемого к ответственности. Он имеет право:

— знакомиться с материалами дела, давать пояснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства;

— при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката или другого специалиста в области права;

— выступать на родном языке и требовать переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство;

— оспорить постановление по делу.

Поскольку дело о нарушении рассматривалось на месте, водитель «шевроле» имел полное право потребовать правовую помощь. И он потребовал, подав инспектору письменное ходатайство.

Это, кстати, замечательный лайфхак для водителей — в любом случае написать ходатайство, сфотографировать его, зафиксировав для суда это самое «я требую своего адвоката!», и отдать бумагу инспектору. Даже если вы развернулись на двойной осевой, вас оштрафовали, вы потребовали предоставить правовую помощь, а полицейский ваши требования проигнорировал, есть отличные шансы оспорить штраф в суде. Если, конечно, вам захочется возиться с этим несколько лет.

Нельзя требовать страховой полис у водителя, не нарушившего правила, или… если нет доказательств нарушения

Второе дело, которое недавно слушал Апелляционный суд одного из областных центров, как нельзя лучше показывает еще одну ошибку патрульной полиции.

Дело было в июне прошлого года. Некий гражданин, находясь за рулем легкового «форда», не включил вовремя поворотник и был остановлен инспектором. Оказалось вдобавок, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, и у него не было при себе полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Причем, заметьте, не было не только бумажки, полис отсутствовал и в базах данных.

Водителя привлекли к административной ответственности по статье 127 КУоАП «Управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами» и оштрафовали на 425 гривен.

Однако водитель подал иск об отмене постановления об административном правонарушении и выиграл его. Тогда областное управление патрульной полиции обратилось с жалобой в апелляционный суд и проиграло дело.

В решении суда содержится еще один лайфхак для водителей. Итак, ПДД действительно обязывают водителя иметь при себе страховой полис. Судьи пришли к выводу, что согласно статье 32 Закона Украины «О Национальной полиции» полицейский имеет право требовать полис — внимание! — в случае нарушения этим водителем правил дорожного движения.

Так вы скажете, что все правильно, водитель нарушил правила, а полицейский имеет право разобраться с этим на месте. Но согласно статье 247 КУоАП обязательным условием привлечения к ответственности являются доказательства нарушения. Это могут быть свидетельства потерпевших и очевидцев, вещественные доказательства, фото- и видеосъемка, сделанная как людьми, так и автоматическими камерами. Обязанность собрать доказательства возлагается на того, кто составляет протокол об административном правонарушении. А полицейский таких доказательств… не предоставил, положившись на то, что отсутствие страхового полиса — уже достаточно серьезное нарушение.

Но, оказывается, дорожный инспектор не может просто так требовать у вас страховой полис.

Впрочем, у полиции осталась возможность оспорить решение апелляционного суда в высшей судебной инстанции.

…Да, полиции еще предстоит учиться относиться к правам граждан с уважением и крепко помнить, что полицейский на дороге — не царь и не бог, а служитель закона, и подчиняется ему в той же степени, что и водитель. Тем же, кто порадовался тому, что суды посадили полицейских в лужу, настоятельно рекомендую посмотреть статистику ДТП и подумать о поведении некоторых водителей.