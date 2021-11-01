Экс-чиновница, находящаяся в розыске за нанесение адвокату телесных повреждений, успешно защитила… докторскую диссертацию

https://racurs.ua/2948-eks-chinovnica-nahodyaschayasya-v-rozyske-za-nanesenie-advokatu-telesnyh-povrejdeniy-uspeshno.html

Ракурс

Когда СМИ писали о защите научной степени одним одиозным депутатом Кивой, известным своим странным поведением и безграмотной речью, многие надеялись, что этот казус останется единичным. Но нет.

Отечественная система подготовки квалифицированных научных кадров достигла очередных высот. «Ракурс» уже 7 лет отслеживает историю экс-чиновницы Администрации (ныне – Офиса) Президента Ирины Антипенко, «прославившейся» преследованием и похищением собственной дочери. Это история о подделке медицинских документов, запугивании адвокатов, безосновательных заявлениях в полицию. Теперь к ним прибавилось и уголовное производство за нанесение телесных повреждений адвокату.

Однако это не помешало госпоже Антипенко успешно заниматься научной карьерой.

17 сентября доктор наук в области государственного управления (укр. - доктор наук з державного управління), професор кафедры публичной политики и политической аналитики Александр Пухкал опубликовал на своей странице в Фейсбуке хорошую, по его мнению, новость: «Сьогодні, 17 вересня, в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління Антипенко Іриною Вікторівною на тему «Управління політичними ризиками в умовах глобалізації». Мені, як науковому консультанту Ірини Вікторівни дуже важливо, що захищена наукова розвідка має не тільки теоретичне, а й вагоме прикладне значення».

Однако вскоре пост исчез из ленты, остался только скрин. Отчего исчез пост о радостном событии, можно лишь догадываться, возможно, уважаемый профессор подумал о репутационных рисках.

Однако на сайте Института законодательства Верховной Рады Украины новость о защите есть. Правда, новоиспеченная докторесса названа «Ириной Анатольевной», но это, скорее всего, техническая описка. Зачем бы столь солидному институту, базовому учреждению научно-правового обеспечения законодательной деятельности украинского парламента делать вид, что диссертацию у них защитила какая-то другая «Ирина Антипенко», вовсе не та, за которой тянется шлейф противозаконных поступков. Или все-таки подстраховаться стоило?