Казус Фрай, или Победитель на торгах ГП «СЕТАМ» платит дважды и остается ни с чем

Казус Фрай. Фемида на Олимпе, Лука Джордано

https://racurs.ua/2894-kazus-fray-ili-pobeditel-na-torgah-gp-setam-platit-dvajdy-i-ostaetsya-ni-s-chem.html

Ракурс

Три параллельных судебных процесса, проходивших вокруг одного объекта коммерческой недвижимости в туристическом Радомышле Житомирской области, вылились в три взаимоисключающих судебных решения, которые невозможно выполнить. Такая своеобразная судебная практика складывается сегодня в Украине, если в ней заинтересованы ловкие дельцы, в данном случае, от потребительской кооперации. И самое интересное, что свою весомую роль в этой судебной афере сыграл реформированный Верховный суд.

«Ракурс» уже писал об абсурдном постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе ВС от 10 февраля 2021 года по делу №910/11305/18, которым, несмотря на жесткую норму украинского законодательства (статья 338 Гражданского кодекса Украины), добросовестный приобретатель был лишен права собственности на объект недвижимости, купленный на электронных торгах ГП «СЕТАМ». Напомним, ГП «СЕТАМ» — это подчиненное Минюсту Украины государственное предприятие, через которое путем электронных торгов осуществляется продажа арестованного имущества в рамках принудительного исполнения судебных решений. Не будем пересказывать всю фабулу, каждый при желании может прочитать оригинальную статью, напомним лишь суть дела, немного углубившись в интересные детали.

Началом этой «увлекательной» с правовой точки зрения истории стало желание украинского инвестора — ООО «ТЦ Фрай» принять участие в торгах, организованных ГП «СЕТАМ». Внимание инвестора привлек лот №291114, а именно — здание универмага в городе Радомышле Житомирской области, выставленное на торги в рамках исполнения решения суда о взыскании средств с должника Павленко О.А. в сумме почти 5 млн грн. Это судебное решение, вполне простое и законное, при своем исполнении запустило маховик судебно-юридического беспредела под названием «Казус Фрай».

В торгах, назначенных на 8 августа 2018 года, участвовали шесть юридических лиц. ООО «ТЦ Фрай» предложило самую высокую цену и выиграло состязание за лот. Если бы собственник ООО «ТЦ Фрай» знал в тот момент, во что ему выльется победа на торгах, он бы десятой дорогой обходил государственные торговые площадки. Но тогда он был в приподнятом настроении. Оплатив все необходимые платежи (всего около 8 млн грн), компания стала владельцем универмага. На практике покупка имущества на электронной площадке — это обычная сделка купли-продажи, где продавцом выступает государство в лице государственного исполнителя Исполнительной службы Минюста.

Получив универмаг в собственность, ООО «ТЦ Фрай» начало приводить его в порядок и обустраивать. На ремонтно-строительные работы было потрачено еще около 15 млн грн. Но оно того стоило: с 2011 года, благодаря появлению историко-культурного заповедника «Замок Радомысль», неприметный райцентр Радомышль превратился в туристическую жемчужину на карте Украины. Новый культурный статус позитивно сказался и на экономической ситуации в городе, оживилась торговля. В обновленный универмаг потянулись и серьезные арендаторы («Сильпо» и другие). Однако планам инвестора не суждено было сбыться.

Как было сказано выше, 10 февраля 2021 года Кассационный суд в составе ВС (судьи Егор Краснов, Григорий Мачульский и Виталий Уркевич) вынес постановление, которым признал электронные торги недействительными. На недавно отремонтированный универмаг посягнул Радомышльский районный союз потребительских обществ (далее — РРСПО), который был его владельцем еще в советское время, но утратил свое право собственности целых десять лет назад. Две предыдущие судебные инстанции выносили решения в пользу добросовестного приобретателя, но Кассационный суд решил, что законными правами собственника имущества можно пренебречь.

Здесь было бы уместно напомнить, что собой представляет Радомышльский районный союз потребительских обществ и как он лишился права собственности на универмаг, принадлежавший ему еще с советских времен. В СССР потребительская кооперация была достаточно развитой: люди кооперировались (под пристальным контролем государства) не только для совместной работы, но и для продажи продукции сельскохозяйственного производства и получения разнообразных потребительских товаров и услуг. Членами потребительских союзов было более 40% населения. В каждом селе или городе создавался потребительский союз, они объединялись в райпотребсоюзы, те, в свою очередь, в облпотребсоюзы, а над ними был центральный орган — Украинский республиканский союз потребительских обществ Украины (Укоопсоюз).

Член союза, так называемый пайщик, вносил в союз паевой взнос, а потом платил членские взносы, за счет которых выстраивалась система потребительской кооперации. На момент обретения Украиной независимости стоимость основных фондов потребительской кооперации Украины составляла 5,1 млрд руб., сумма собственных оборотных средств — 2,6 млрд, а паевой фонд достигал 205 млн руб. Если считать по тогдашнему официальному курсу валют, то остаточная стоимость основных фондов Укоопсоюза равнялась 8,5 млрд долл. США.

Системе потребительской кооперации принадлежали рынки, магазины, гостиницы, рестораны, АТП, перерабатывающие цеха и производственные комплексы, ателье и другие пункты бытовых услуг и даже собственные учебные заведения, в том числе высшие.

Во времена независимости потребительская кооперация утратила свое основное предназначение. А что же случилось с кооперативным имуществом, принадлежавшим всем членам потребительских обществ, а на самом деле — никому (потому что свою долю в совместном имуществе никто из пайщиков не мог выделить в натуре и получить, завещать или передать другому лицу)? Оно оставалось бесхозным, пока его не начали присваивать те, кто руководил союзами. Даже если формально имущество все еще принадлежало союзу, он сам уже давно перешел в частные руки, и, как вы понимаете, не в руки рядовых пайщиков-кооператоров. В 2013 году в областных союзах прошла большая реорганизация, коснувшаяся не только имущества потребительского общества туристической Мекки Житомирщины — Радомышля, а вообще всего (!) имущества пайщиков. Ее авторы придумали, надо сказать, гениальную аферу, как сделать коллективное имущество собственным. О деталях плана мошенников чуть ниже.

Поэтому, говоря «союз», имеем в виду не толпу трудящихся-пайщиков, а узкую группу заинтересованных лиц — бенефициаров. Люди, стоявшие у руля областных потребительских союзов, в один момент получили возможность стать миллионерами, а то и миллиардерами. И кто-то воспользовался этой возможностью. Обо всех громких сделках руководителей потребсоюзов с имуществом, в том числе и на Житомирщине, можно ознакомиться по ссылке .

Но как же Радомышльский районный союз потребительских обществ лишился своего права собственности на универмаг? Как рассказывали знающие люди, один человек «у руля» облпотребсоюза Житомирщины, считавший имущество райпотребсоюзов собственным ресурсом, обратил внимание на заброшенное здание радомышльского универмага. Использовать этот актив по назначению, учитывая его плачевное состояние, было невозможно. Но не пропадать же добру? И этот кооперативный руководитель нашел партнера, который согласился вложить в здание деньги и сделать из него приличный торговый центр. Понятно, что не за красивые глаза руководителя облпотребсоюза, а чтобы в дальнейшем иметь с этого прибыль. Кооператор расписал бизнесмену золотые перспективы такого капиталовложения. Чтобы легализовать партнерство, инвестор создал собственное потребительское общество — ПО «ЖИСКО» (что расшифровывалось как «житомирский союз кооператоров»), которое было включено в союз. В договоре аренды между райпотребсоюзом и ПО «ЖИСКО» было отмечено, что после реконструкции универмага он приобретает черты новосозданного объекта недвижимости, и арендатор (так скромно назвали инвестора) получает право собственности на этот объект вместе с райпотребсоюзом пропорционально вложенным средствам. После реконструкции помещения оказалось, что своей части обязательств, а именно — привлечения арендаторов, кооперативный начальник не выполнил. Никакой отдачи объект не приносил. Когда же инвестор начал требовать возврата денег, кооперативный начальник вообще решил «кинуть» партнера. Тот, в свою очередь, обратился в суд. На основании решения хозяйственного суда Житомирской области от 4 декабря 2009 года по делу №8-84 НМ право собственности на универмаг перешло к ПО «ЖИСКО», чей вклад в общее с райпотребсоюзом дело превышал 76%. Суд обязал нового владельца недвижимого имущества выплатить райпотребсоюзу его долю (23,76%), что в денежном выражении составило 1243347 грн, или эквивалент на тот момент более 155 тыс. долл. Как за разрушенное здание, которое и использовать было невозможно, то совсем неплохо.

Так Радомышльский потребительский союз своими руками отдал право на собственное имущество (кстати, запомните эту схему, со временем руководители союзов ее масштабировали и отполировали).

А теперь самое интересное! Структура, когда-то владевшая универмагом, и структура, на него претендующая, — это вообще разные юридические лица! Речь идет не об истце по делу — РРСПО, которому этот универмаг принадлежал только на бумаге, а о Житомирском областном союзе потребительских обществ, в состав которого входит РРСПО со всем своим имуществом. Именно Житомирский областной союз потребительских обществ все время был настоящим распорядителем имущества райпотребсоюза. А точнее, не сам союз, а его глава — Степан Григорьев.

За полгода до свержения власти Януковича, летом 2013-го, Степан Максимович зарегистрировал новое юридическое лицо — Союз потребительских обществ Житомирской области, чье название до степени смешения напоминает название Житомирского областного союза потребительских обществ.

Такой фокус с названиями ввел в заблуждение не только рядовых жителей Житомирщины, но и самих дольщиков-кооператоров, которые по закону являются настоящими хозяевами всего кооперативного имущества. Пайщики перешли в новую структуру с похожим названием, а имущество осталось на старой. Обе структуры работают, и у обеих один руководитель, вот только рядовые пайщики-кооператоры оставились ни с чем. Право распоряжаться собственным имуществом они утратили.

То есть все громкие пафосные заявления в местной прессе о том, что имущество забрали из загребущих буржуйских рук и передали простым людям, вообще не соответствуют действительности. Это обычное манипулирование общественным сознанием.

Кстати, что значит «забрали» и «передали»? Как мы уже знаем, кассационная инстанция всего лишь признала недействительными электронные торги, то есть отменила сделку купли-продажи объекта недвижимости. Какие правовые последствия это влечет за собой? Любой юрист и просто информированный гражданин скажут: «Вступает в силу механизм двусторонней реституции: продавец забирает назад свой товар, а покупатель — свои деньги». Это, конечно, неприятно сторонам сделки, но в итоге никто не страдает материально, все остаются при своем. В любом случае, но не в этом.

Помните, мы обещали рассказать о невероятном юридическом казусе — «казусе Фрай»? Его бы не было, если бы не третье судебное решение, которое именно об «отобрать» и «передать». Параллельно с иском о признании торгов недействительными РРСПО обращалось в хозяйственный суд Житомирской области с иском об истребовании у ООО «ТЦ Фрай» спорного имущества. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 29 апреля 2021 года по делу №906/730/18 принял решение в пользу истца — юридического лица, уже более 11 лет не имеющего к этому имуществу какого-либо отношения, кроме желания снова им завладеть. К слову, за это время имущество сменило более пяти собственников. Ни одного судебного решения, которое восстанавливало бы право собственности РРСПО на помещение универмага, нет! То есть судьи Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда Татьяна Филиппова, Галина Бучинская и Инна Розизнаная просто отдали союзу чужую собственность. Чью? Несмотря на постановление Кассационного хозяйственного суда ВС, универмаг уже не является собственностью добросовестного приобретателя — ООО «ТЦ Фрай», это собственность продавца — Государственной исполнительной службы, то есть государственная собственность!

Что же теперь? Представители ООО «ТЦ Фрай» никак не могут понять, что же им делать. Какое судебное решение выполнять? Кому они должны универмаг, в который компания вложила немалые деньги? И у кого, в конце концов, эти деньги истребовать? Если выполнить постановление Кассационного хозяйственного суда от 10 февраля 2021 года, то универмаг нужно вернуть Государственной исполнительной службе и истребовать потраченные деньги с государства. А возможно, с предыдущего владельца? Ведь средства с электронных торгов ушли на погашение его долгов перед государством. Или первому владельцу? А что будет, если все предыдущие четыре собственника заявят права на имущество?

Существует вероятность, хотя и очень небольшая, что Государственная исполнительная служба когда-то вернет покупателю чуть более 7 млн грн — сумму, за которую объект был продан. О других платежах, внесенных покупателем, придется забыть. Как и о потраченных на модернизацию здания 15 млн грн. Впрочем, выполнение этого решения повлечет за собой невыполнение самого первого в этой цепочке судебного решения о взыскании долга и третьего — об истребовании имущества. Если же выполнить решение Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда и отдать имущество РРСПО, то об исполнении решения Кассационного хозяйственного суда ВС можно вообще забыть. Как и о нормальном исполнении решения о взыскании средств с должника.

Вследствие такой несогласованности судебной практики добросовестный приобретатель в любом случае останется должен, еще и будет обобран до нитки.

Эта история может стать поучительной для тех, кто до сих пор верит, что государство может что-то гарантировать добросовестному приобретателю. Нет, не может! Ведь всегда остается человеческий фактор и ненасытность ловких дельцов, умноженная на судейскийфактор, которые в результате заводят инвестора в судебный тупик.

Даже если актив был куплен у самого государства через открытые и неподкупные электронные торги ГП «СЕТАМ».

По данным из открытых источников, с начала работы системы предприятие реализовало 63 тыс. лотов общей стоимостью 12,3 млрд грн. Может ли государство поручиться, что завтра все эти 63 тысячи покупателей не повторят печальную судьбу ООО «ТЦ Фрай»?

А мы еще удивляемся, почему после хваленой судебной реформы в Украине судьи продолжают сниться инвесторам и добросовестным приобретателям имущества в страшных снах в стиле хоррор?



О деталях судебного решения новых судей ВС .мы расскажем в следующих публикациях.