Как руководители потребсоюзов одним махом лишили имущества пайщиков потребительских обществ

https://racurs.ua/2882-operaciya-kooperaciya-kak-prisvoit-kooperativnuu-sobstvennost.html

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Как руководители потребсоюзов одним махом лишили имущества пайщиков потребительских обществ



Как руководители потребсоюзов одним махом лишили имущества пайщиков потребительских обществ. Недавно мы писали о ключевом для потребительской кооперации решении, принятом 25 мая Большой палатой Верховного суда Украины. В результате судебного разбирательства был удовлетворен иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц о солидарном взыскании 77 млн грн с 14 бывших членов правления и наблюдательного совета Акционерного банка «Укоопспилка». Напомним: члены правления банка продали сами себе ничего не стоящие ценные бумаги и таким образом вывели из банка деньги вкладчиков.

Сегодня мы снова поговорим о новых видах незаконного присвоения имущества, связанных с переделом собственности в системе потребительских обществ и потребсоюзов. Речь идет об огромных деньгах и серьезных материальных ресурсах.

Потребительская кооперация в Украине — это добровольное объединение граждан для совместного ведения хозяйственной деятельности с целью улучшить свое экономическое и социальное положение за счет торговли, производства и другой незапрещенной деятельности.

Собственность потребительской кооперации является одной из форм коллективной собственности. Она состоит из собственности потребительских обществ, союзов, подчиненных им предприятий и организаций и их общей собственности. Каждый член потребительского общества имеет свою долю в его имуществе, определяемую размерами обязательного паевого и других взносов, а также начисленных на них дивидендов.

Однако оставшееся со времен СССР законодательство и дальнейшее правовое регулирование прав пайщиков на принадлежащее им имущество нынче, в 2021 году, не имеет ничего общего с современным регулированием института права собственности. Да, пайщики могут пользоваться имуществом, получать арендную плату, например. Но не могут ни продать свой пай законно, ни передать его в наследство. И они зачастую остаются один на один со своими проблемами, особенно когда речь идет о необходимости противодействовать мошенникам, власть имущим или откровенным бандитам. Многие предпочитают тихонько отойти в сторону, в лучшем случае отдать свой пай за какой-то интерес.

Защищать их интересы в законодательном органе страны, полиции, да и в государстве некому.

Напомним, что сразу после распада СССР пайщиками потребсоюзов были в Украине 12,3 миллиона человек.

Сегодня пайщиков осталось всего полмиллиона, собственники потребительских обществ не объединяются в политические партии и сдают свои позиции по одному. Громкие уголовные дела (читай — производства), а их было открыто немало и при старом Уголовном кодексе, и при новом, не закончились приговором.

С одной стороны, со временем постепенно сокращается количество пайщиков — реальных владельцев имущества потребсоюзов. С другой — имущество самыми разными путями, и относительно законными, и основанными на вымогательстве и угрозах, постепенно каждый год переходит в распоряжение предприимчивых руководителей потребсоюзов, властей предержащих или преступных сообществ.

Говорят, во дворе одного из руководителей потребсоюзов Радомышля можно увидеть целую выставку техники, принадлежавшей когда-то местному потребительскому обществу.

В Житомире, например, парикмахеры одного из старейших салонов красоты — бывшие пайщики — уже пакуют чемоданы: салон давно перешел в распоряжение местного «нового житомирянина». Скоро там будет банк. Отдельные эпизоды истории смены собственника изобилуют напоминаниями о лихих 90-х.

По-тихому перешли в новые руки рынки в Малине и Новограде-Волынском.

Конечно, лакомых кусков Укоопсоюз лишился и с национализацией имущества на временно оккупированных территориях страны. Ради многих из них, таких, например, как лечебно-оздоровительный 600-местный центр «Укоопспилка» (ныне — «Профессорский уголок» на 7 га в курортной Алуште), руководители Укоопсоюза даже пошли на «сделку с дьяволом», предприняв безуспешную попытку оспорить акты местных псевдовластей в местных псевдосудах.



Но оставшееся в распоряжении Укоопсоюза имущество все равно представляет значительный интерес. Это более 14 тыс. кооперативных магазинов, почти 80% из них имеют торговую площадь до 100 кв. м и расположены преимущественно в сельской местности. Это около 3 тыс. ресторанов, десятки гостиниц, как, например, «Кооператор» в столице или «Казацкая застава» в городе Кропивницком. Почти 300 предприятий и производственных цехов и огромное количество рынков. Большинство рынков находятся в районных центрах, селах и поселках, а остальные — в городах областного подчинения и десяти (а не 24, как прежде) областных центрах. Есть еще вузы, пресса и пока что многое другое.

Почему такое важное вынесенное недавно Верховным судом решение по Акционерному банку «Укоопспилка»? Потому что это первый юридический документ, четко демонстрирующий, что собственность потребсоюзов — это правовая «серая» зона, где законы действуют весьма условно. Потребительская кооперация, сложившаяся еще во времена СССР и включавшая магазины, рынки, сферу услуг, вузы и прессу, стала настоящим Клондайком для предприимчивых людей, которые сделали на ней огромные состояния сразу после распада Союза. Однако и спустя три десятка лет умники, знающие, как воспользоваться пробелами в законодательстве и правовой безграмотностью пайщиков, продолжают прибирать к рукам кооперативную собственность.

Принцип пирамиды

Деятельность Укоопсоюза регулируется в основном Законом Украины «О потребительской кооперации». В нем и находится законодательная дыра, помогающая обвести вокруг пальца низовых членов потребительских обществ.

Как это работает на практике? Согласно законодательству, собственник какого-либо имущества должен быть отображен в соответствующем реестре. Предположим, есть фирма «Світанок», предприятия которой занимаются ресторанным бизнесом, и фирма «Зоря», обслуживающая рынок, на котором продаются продукты питания. А еще есть фирма «Прогресс», владеющая сетью парикмахерских в конкретном городе. В каждой фирме есть свой реестр пайщиков. И вот эти общества вливаются на уровне района в райпотребсоюз.

Райпотребсоюзы входят, в свою очередь, в облпотребсоюз, облпотребсоюзы — в Укоопсоюз. Напомним, что система потребительской кооперации Украины объединяет 23 союза потребительских обществ областей, которые, в свою очередь, объединены во Всеукраинский центральный союз потребительских обществ.

Так кто теперь владелец упомянутой фирмы «Прогресс», занимающейся сетью парикмахерских в конкретном городе? Райпотребсоюз? Облпотребсоюз? Укоопсоюз?

Казалось бы, ответ очевиден — это пайщик конкретной фирмы. Однако не все так просто. Принцип пирамиды, построенной еще во времена СССР, когда действовало правило «все вокруг колхозное, все вокруг мое», и сейчас позволяет сделать «моей» собственность пайщиков.

Широкая общественность в основном знает о том, как прибирается к рукам собственность сельхозкооперативов, поскольку они самые незащищенные в правовом отношении. Например, члены сельхозкооператива в один прекрасный день узнают, что он реорганизован в ООО, владельцем и основателем которого выступает некая левая фирма, зарегистрированная, например, в Киеве, но ее учредителем является кто-то из местных.

С потребительскими обществами действует другая популярная схема.

Двойник-хищник

Выглядит эта схема следующим образом: нужно создать организацию-двойника уже существующего потребсоюза и предложить пайщикам перейти туда, — это якобы упростит и удешевит работу. Пайщики переходят, а общее имущество… остается в прежней организации. Согласно открытым данным, ни одна из структур не находится в процессе ликвидации, то есть они действуют параллельно. Но распоряжаются имуществом уже не все пайщики, принимая согласно закону решения на общем собрании, а умное руководство, оставшееся в старой структуре.

Возьмем, к примеру, Житомирскую область. Там существовал Житомирский областной союз потребительских обществ — организация, изначально состоявшая из районных потребсоюзов. 23 района — 23 члена облпотребсоюза. Организация владела большим количеством объектов недвижимости, среди которых Житомирский кооперативный колледж бизнеса и права, самый крупный в городе рынок «Житний» и многое другое.

В 2013 году в облпотребсоюз завели еще четыре организации. Затем провели некий съезд, и большинство старых членов областного союза перешли в новую организацию — Союз потребительских обществ Житомирской области.

Интересно, что в обеих организациях один глава — Степан Григорьев.

Открываем сайт новой организации и читаем:

«Сьогодні Спілка споживчих товариств Житомирської області об’єднує 23 районні кооперативні організації, у складі яких 112 сільських (міських) споживчих товариств. Економічний потенціал системи включає 917 роздрібних торгових підприємств, 112 закладів ресторанного господарства, 20 ринків тощо Успішно функціонує Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, який готує фахівців семи спеціальностей, передусім для споживчої кооперації області та країни в цілому». Как вы можете убедиться, колледж на сайте представлен как принадлежащий Союзу потребительских обществ Житомирской области.

В действительности же, согласно данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, владельцем по-прежнему является… Житомирский областной союз потребительских обществ, находящийся по адресу: ул. Большая Бердичевская, 13.

Точно такая же история и с Житомирским кооперативным рынком, и с некоторыми другими весьма дорогими и прибыльными объектами. Так, фото на сайте Союза потребительских обществ Житомирской области не оставляет у посетителя сайта сомнений в том, что рынок находится в собственности этой организации, но в реестрах основателем этого предприятия указан Житомирский областной союз потребительских обществ.

К слову, Житомирскому кооперативному рынку, который жители города называют просто «Житним», уже почти полторы сотни лет, это крупнейший рынок областного центра. На рынке торгуют и продуктами, и промышленными товарами. Благодаря своим размерам, это кооперативное предприятие приносит немалые деньги, что делает этот объект весьма лакомым куском.

Молчание обманутых пайщиков

Если вы попытаетесь отыскать в открытом доступе рассказы о том, как проворачиваются подобные схемы, то столкнетесь со странным феноменом. О рейдерских захватах сельхозпредприятий таких историй сколько угодно, по нескольку в каждой области и даже районе.

Простой серфинг по сайтам облпотребсозов показывает: такую же схему, как в Житомирской области, провернули практически во всех областях. Только в Крыму не успели, местные псевдовласти оказались расторопнее.

Что интересно, владельцами имущества являются потребительские общества — по сути, пайщики низовой ланки. Но, благодаря объединению в пирамиду, реальными распорядителями всего этого чудесного богатства становятся те, кто находится у вершины пищевой цепочки, — руководители районных, областных, всеукраинского потребсоюзов. Вот и получается, что контролировать их действия практически некому.

По данным реестров, основная реструктуризация в областях произошла как раз накануне Революции достоинства, что дает основания называть ее последней аферой той власти. Но схема прижилась и принесла свои плоды уже другим людям.

Громких расследований, уголовных производств о том, как тихо делят собственность пайщиков, как не было, так и нет. Сведения о переделе можно получить лишь опосредованно, проанализировав реестры и сайты и сличив указанные там данные. Что же получается?

Похоже, что пайщиков просто, красиво и… откровенно обвели вокруг пальца, обманом заставив перейти в новую организацию. О том, что все имущество осталось в старой структуре, руководство предпочитает молчать. Ведь еще немного, и пайщиков станет в разы меньше.

Причины могут быть и другие. Возможно, кто-то не хочет задумываться о том, что его фактически обобрали. А может быть, эти люди просто боятся выносить подобные темы на всеобщее обсуждение? Ведь речь идет об огромных суммах. А кроме того, эти схемы, скорее всего, проворачивают с молчаливого одобрения или даже покровительства тех, кто находится на верхушке пирамиды.

Эта ситуация свидетельствует либо о незнании реального положения дел, либо о реальном бесправии пайщиков. Однако до тех пор, пока обманутые люди будут молчать, досконально разобраться в теме мошенничества не удастся ни общественности, ни, что самое главное, правоохранительным органам.

По сути, под этой псевдореструктуризацией союза потребителей скрывается попытка и очередного незаконного масштабного передела собственности. Это очень опасная, затрагивающая все регионы страны и миллионы людей мина замедленного действия, которая, рванув, может и расшатать государственную лодку, и спровоцировать социальный кризис. И неудивительно, если окажется, что ниточки этой истории ведут к самой верхушке политической власти.