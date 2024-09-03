У "Слузі народу" пообіцяли перетрусити 50% штату Кабміну цього тижня

https://racurs.ua/ua/n198941-u-sluzi-narodu-poobicyaly-peretrusyty-50-shtatu-kabminu-cogo-tyjnya.html

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Більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України (КМУ) зазнають змін цього тижня.

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Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Завтра нас чекаю день звільнень, а післязавтра день призначень, — написала 3 вересня речниця фракції влади Юлія Палійчук.

Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня.

У СН попросили стежити «тільки за офіційними новинами».

Раніше стало відомо, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра стратегпрому Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюські та голови міністерства довкілля Руслана Стрільця. Така ж заява надійшла від голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

Нардеп Ярослав Железняк також анонсував заміну очільника МЗС Дмитра Кулеби.