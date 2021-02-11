«Слуга народу» кине Вірастюка на довибори в Івано-Франківській області, фото — НВ

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Ракурс

Василя Вірастюка, найсильнішу людину світу 2004 року, партія «Слуга народу» затвердить кандидатом в народні депутати на окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Такий варіант розвитку подій на довиборах в Раду розглядатиме партійний з’їзд СН, який відбудеться 11 лютого, повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела.

Сьогодні стартує перша частина з’їзду «Слуга народу». На ній розглянуть тільки висунення кандидатів на довибори на Івано-Франківщині та Донеччині). Другий етап відбудеться в кінці місяця. Тоді будуть вирішувати питання кардинального реформування партії.

Наразі у Раді фракція СН має у своєму складі інших двох відомих спортсменів — борця Жана Беленюка та легкоатлетку Ольгу Саладуху.

Довибори до Верховної Ради ЦВК призначила на 28 березня. Нардеп від «Слуги народу» в окрузі № 87 Зіновій Андрійович склав повноваження у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна.

Якщо Вірастюка висунуть, то конкурувати з ним будуть представник партії «За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту «Буковель»), кандидат від партії «Европейська солідарність» Маруся Звіробій (Олена Самбул) і представник «Свободи» Руслан Кошулинський. Також кандидатом зареєстрували колишнього заступника міністра доходів і зборів Михайла Ноняка.

Василь Вірастюк — відомий український спортсмен, актор, заслужений майстер спорту України і володар титулу «Найсильніша людина світу 2004 року».