Маруся Звіробій стала кандидатом у нардепи від «ЄС»

Маруся Звіробій. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n149703-marusya-zvirobiy-stala-kandydatom-u-nardepy-vid-ies.html

Ракурс

Маруся Звіробій стала кандидатом від партії «Європейська солідарність». Під час з’їзду політсила висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Очільник політсили Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати кандидатуру Звіробій. Про це повідомляє нардеп від «ЄС» Володимир В’ятрович.





З’їзд партії «Європейської Солідарності» офіційно висуває кандидатом у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області справжнього героя — Марусю Звіробій, — повідомляють у партії.



Зауважимо, що 10 грудня військова та волонтер Олена Біленька, відома як Маруся Звіробій, приєдналася до партії «Європейська солідарність» та братиме участь на довиборах в Раду у 87 окрузі. Довибори в одномандатному виборчому окрузі № 87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній нардеп «Слуги народу» від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у жовтні 2019 року українська волонтерка та військова Маруся Звіробій разом із нардепом від «ЄС» Софією Фединою опублікували відео, на якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського в результаті ворожого обстрілу під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі. На відео також звучала нецензурна лайка. Вони обговорили грубе спілкування президента з добровольцем у Золотому, припустивши, що в одній з таких поїздок Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.