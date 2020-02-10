Справа Звіробій: суд обмежив ветерана-волонтера у пересуванні країною і одягнув електронний браслет, фото — ТСН

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Печерський райсуд Києва 10 лютого обрав запобіжний захід волонтерці і військовослужбовцю Марусі Звіробій у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському.

Олена Біленька (Маруся Звіробій) отримала запобіжний захід у виді особистого зобов’язання на два місяці, йдеться у трансляції із суду.

Серед обов’язків, які покладено на підозрювану, — не залишати межі Києва та області без дозволу слідчого, прокурора чи судді, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет.

Адвокати подаватимуть апеляцію на таке рішення. Волонтерка під час засідання сказала журналістам і своїм прихильникам, що продовжує вважати президента Зеленського «сциклом» і запросила його до суду як потерпілого.

Волонтерка запевняла, що разом із нардепом Софією Фединою не домовлялися попередньо погрожувати президенту.

Я рекомендую вам справу не шити, закрити її зараз же, тому що я не просто не відступлю, я буду вашого работодатєля унічтожать… Крим, Донбас — це все Україна. Ми маємо це повернути. Якщо ваш работодатєль сцикливий не хоче цього зробити, він буде мати справу з нами — заявили волонтерка у суді.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2019 року президент Зеленський говорив на підвищених тонах під час спілкування з добровольцями в Золотому Луганської області. Після цього депутатка Софія Федина розмістила в соцмережах відеоролик, де вона разом із волонтеркою Марусею Звіробій обговорюють, що треба зробити із главою держави.

Нардеп Олександр Качура подав до правоохоронних органів заяву на Федину через її висловлювання. 6 лютого їй вручили підозру у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському. Якщо провину Звіробій доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

До волонтерки приходили із обшуком. Звіробій не відмовилася від своїх слів і знову попередила Зеленського, щоб той «не хамив» військовим, бо «станеться все, що там ми за списком пояснювали тобі з Фединою».