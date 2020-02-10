Дело Звиробий: суд ограничил ветерана-волонтера в передвижении по стране и одел электронный браслет, фото — ТСН

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Печерский райсуд Киеве 10 февраля избрал меру пресечения волонтерке и военнослужащему Марусе Звиробий по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Елена Беленькая (Маруся Звиробий) получила меру пресечения в виде личного обязательства на два месяца, говорится в трансляции из суда.

Среди обязанностей, которые возложены на подозреваемую, — не покидать пределы Киева и области без разрешения следователя, прокурора или судьи, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет.

Адвокаты будут подавать апелляцию на такое решение. Волонтер во время заседания сказала журналистам и своим сторонникам, что продолжает считать президента Зеленского «сцыклом» и пригласила его в суд в качестве потерпевшего.

Волонтер уверяла, что вместе с нардепом София Федина не договаривались предварительно угрожать президенту.

Я рекомендую вам дело не шить, закрыть ее сейчас же, потому что я не просто не отступлю, я буду вашего работодателя уничтожать… Крым, Донбасс — это все Украина. Мы должны это вернуть. Если ваш работодатель сцыкливий не хочет этого сделать, он будет иметь дело с нами, — заявила волонтер в суде.

Напомним, что в конце октября 2019 года президент Зеленский говорил на повышенных тонах во время общения с добровольцами в Золотом Луганской области. После этого депутат София Федина разместила в соцсетях видеоролик, где она вместе с волонтеркой Марусей Звиробий обсуждают, что нужно сделать с главой государства.

Нардеп Александр Качура подал в правоохранительные органы заявление на Федину из-за ее высказываний. 6 февраля ей вручили подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Если вину Звиробий докажут, ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

К волонтерку приходили с обыском. Звиробий не отказалась от своих слов и снова предупредила Зеленского, чтобы тот «не хамил» военным, потому что «произойдет все, что там мы по списку объясняли с Фединой».