Волонтер Маруся Звиробий. Фото: startko.co.ua

https://racurs.ua/n130069-obyski-u-marusi-zvirobiy-volonter-snova-ugrojala-zelenskomu-video.html

Ракурс

Маруся Звиробий, в доме которой сегодня Государственное бюро расследований провело обыски, после следственных действий угрожала президенту Владимиру Зеленскому.

Волонтер назвала обыски политическим преследованием, заявила, что следственные действия «заказал» глава государства. При этом она снова не удержалась от угроз в адрес президента. Об этом Звиробий заявила в комментарии телеканалу NewsOne.

Если ты будешь хамить военнослужащим, с тобой произойдет все то, что мы перечисляли в списке с Фединой. Если ты думаешь, что с тобой это не случится, потому что ты заказал обыск у меня дома, то ты ошибаешься. Произойдет все, что и мы говорили, — заявила Звиробий.

По ее словам, правоохранители во время следственных действий изъяли у нее две зарегистрированные ружья, мобильный телефон и блокнот. Зверобой утверждает, в блокноте и ее телефоне нет «абсолютно ничего из того, в чем ее обвиняют», поэтому она спокойно отдала эти вещи.

Ранее сообщалось, что детективы Государственного бюро расследований устроили обыски в доме волонтера Маруси Звиробий (Елена Анатольевна Самбул).

Напомним, 26 ноября в ГБР сообщили, что ведомство направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в связи с угрозой убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Звиробий и народный депутат из фракции «Европейская солидарность» София Федина 26 октября опубликовали на видеосервисе YouTube видео, в котором обсуждали возможные варианты гибели Зеленского во время его пребывания на Донбассе.