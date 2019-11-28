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Ракурс
Последствия кражи, фото: Сергей Томиленко

В Киеве обокрали офис Национального союза журналистов Украины (ФОТО, ВИДЕО)

28 ноя 2019, 12:30
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Сегодня ночью в Киеве неизвестные злоумышленники обокрали расположенный на Крещатике офис Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Об этом не своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, злоумышленники проникли в приемную и его офис. В частности, был поврежден сейф, в котором хранились некоторые служебные документы и его собственные средства.

Сейчас устанавливается, исчезли ли какие-то документы и ценные вещи.

Томиленко отметил, что сам он сейчас находится с командировкой в ​​Запорожье, кражу обнаружили сегодня утром сотрудники офиса НСЖУ.

Правоохранители уже проводят следственные действия.

Даже в центре Киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом, — резюмировал Томиленко.

В пресс-службе полиции Киеве отмечают, что, по предварительной информации злоумышленники попали в помещение через балкон и похитили из сейфа деньги.

Сейчас место преступления осматривается, правоохранители просматривают записи с камеры видеонаблюдения и опрашивают работников союза.

По факту совершения кражи открытое уголовное производство ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Последствия кражи, фото: Сергей Томиленко

Последствия кражи, фото: Сергей Томиленко

Последствия кражи, фото: Сергей Томиленко

Последствия кражи, фото: Сергей Томиленко

Последствия кражи, фото: Сергей Томиленко

Напомним, недавно группа злоумышленников похитила коллекцию ювелирных изделий из музея «Зелёные своды» в немецком Дрездене. Похищенные драгоценности были инкрустированы алмазами и бриллиантами.

Источник: Ракурс


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