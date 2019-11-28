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Последствия кражи, фото: Сергей Томиленко
В Киеве обокрали офис Национального союза журналистов Украины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130068-v-kieve-obokrali-ofis-nacionalnogo-souza-jurnalistov-ukrainy-foto-video.htmlРакурс
Сегодня ночью в Киеве неизвестные злоумышленники обокрали расположенный на Крещатике офис Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).
Об этом не своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
По словам Томиленко, злоумышленники проникли в приемную и его офис. В частности, был поврежден сейф, в котором хранились некоторые служебные документы и его собственные средства.
Сейчас устанавливается, исчезли ли какие-то документы и ценные вещи.
Томиленко отметил, что сам он сейчас находится с командировкой в Запорожье, кражу обнаружили сегодня утром сотрудники офиса НСЖУ.
Правоохранители уже проводят следственные действия.
Даже в центре Киева офис на Крещатике не может быть безопасным местом, — резюмировал Томиленко.
В пресс-службе полиции Киеве отмечают, что, по предварительной информации злоумышленники попали в помещение через балкон и похитили из сейфа деньги.
Сейчас место преступления осматривается, правоохранители просматривают записи с камеры видеонаблюдения и опрашивают работников союза.
По факту совершения кражи открытое уголовное производство ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Напомним, недавно группа злоумышленников похитила коллекцию ювелирных изделий из музея «Зелёные своды» в немецком Дрездене. Похищенные драгоценности были инкрустированы алмазами и бриллиантами.
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