Музей «Зеленый свод». Фото: SPIEGEL

https://racurs.ua/n129915-ograblenie-veka-stalo-izvestno-chto-ukrali-iz-muzeya-zelenyy-svod-v-drezdene-foto.html

Ракурс

«Зеленый свод», музей в Дрездене, сегодня ограбила группа неустановленных лиц. Злоумышленники украли коллекцию ювелирных изделий XVIII века.

Злоумышленники похитили три набора драгоценностей. Они находились в специальной витрине, расположенной в историческом зале музея, пишет издание SPIEGEL со ссылкой на заявление гендиректора Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

По словам Акерман, один из наборов инкрустирован алмазами, два других — бриллиантами. Их основная ценность заключается в том, что они относятся к одной коллекции.

Директор музея подчеркнула, что оценить ценность украденных произведений в денежном эквиваленте невозможно. Стоимость материалов, из которых сделаны украшения, не соответствует их исторической значимости.

Ранее сегодня сообщалось, что музей «Зеленый свод» обокрали. Преступники отключили электроснабжение и проникли в помещение через окно. Они вынесли драгоценности, а картины и другие громоздкие произведения брать не стали.