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Ракурс
Музей «Зеленый свод». Фото: SPIEGEL

Ограбление века: стало известно, что украли из музея «Зеленый свод» в Дрездене (ФОТО, ВИДЕО)

25 ноя 2019, 16:57
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«Зеленый свод», музей в Дрездене, сегодня ограбила группа неустановленных лиц. Злоумышленники украли коллекцию ювелирных изделий XVIII века.

Злоумышленники похитили три набора драгоценностей. Они находились в специальной витрине, расположенной в историческом зале музея, пишет издание SPIEGEL со ссылкой на заявление гендиректора Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

По словам Акерман, один из наборов инкрустирован алмазами, два других — бриллиантами. Их основная ценность заключается в том, что они относятся к одной коллекции.

Музей «Зеленый свод». Фото: SPIEGEL

Музей «Зеленый свод». Фото: SPIEGEL

Музей «Зеленый свод». Фото: SPIEGEL

Музей «Зеленый свод». Фото: SPIEGEL

Директор музея подчеркнула, что оценить ценность украденных произведений в денежном эквиваленте невозможно. Стоимость материалов, из которых сделаны украшения, не соответствует их исторической значимости.

Ранее сегодня сообщалось, что музей «Зеленый свод» обокрали. Преступники отключили электроснабжение и проникли в помещение через окно. Они вынесли драгоценности, а картины и другие громоздкие произведения брать не стали.


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