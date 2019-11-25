В Дрездене из музея украли драгоценностей на миллиард евро, фото: pixabay

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Ракурс

Музей «Зеленый свод» в Дрездене ограбили неизвестные.

Из саксонской сокровищницы вынесли драгоценностей на миллиард евро. Об этом сообщает Bild.

Воры отключили электроснабжение музея, проникли через окно. В сообщении указано, что среди украденных ювелирных изделий — бриллианты и драгоценные камни. Картины преступники брать не стали.

Отсутствие электропитания в музее не помешало зафиксировать камерам видеонаблюдения момент кражи. Предполагается, что в ограблении участвовали несколько человек. Они скрылись на лимузине. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают ряд следственно-оперативных мероприятий для их задержания.

«Зеленые своды» — знаменитая коллекция драгоценностей, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период Ренессанса до классицизма. Эта коллекция является самой дорогой в Европе. Ее название происходит от цвета колонн зала, где хранились драгоценности.

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