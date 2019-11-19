Космодром «Восточный» в России. Фото: РБК

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Космодром «Восточный», который является одним из главных проектов президента России Владимира Путина, находится под угрозой.

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Строительство космодрома может быть прекращено из-за кражи бюджетных средств. Во время его строительства украли по меньшей мере 11 млрд руб. (172 млн долл.), а чиновники оказались в тюрьме. Об этом сообщает BBC.

Издание пишет, что Следственный комитет Российской Федерации завел еще 12 уголовных дел по долгострою. Общая стоимость строительства достигла 300 млрд руб., а правоохранители установили хищения на сумму 11 млрд руб.

Как можно с этим разобраться, не объявляя войну собственной элите? На это он пойти не готов. Зависимость от мегапроектов почти неизбежно создает большие возможности для хищения средств, — цитирует издание эксперта по России, профессора Марка Галеотти.

Отмечается, что в 2015 году был запланирован первый пуск ракеты. Его вынуждены были перенести на 2016 год из-за того, что объект не успевали построить, еще и рабочие объявили голодовку из-за долгов по зарплате. После этого Путин поручил следователям проверить объект и ход строительства. С тех пор за мошенничество осудили 58 чиновников и руководителей строительных фирм. Но глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин остался на своем месте.

Напомним, в июне российская пропагандистка Маргарита Симоньян попала в больницу после того, как у нее спросили о коррупции мэра Москвы Сергея Собянина.