Слуга народа зарегистрировала законопроект. Фото: Фокус

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Народные депутаты от фракции «Слуга народа» зарегистрировали проект закона № 2450 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества».

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Документом предлагают разрешить украинцам менять отчество. Авторы законопроекта утверждают, что действующее законодательство относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию, но не предусматривает право лица изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования Конституции Украины. Об этом говорится на веб-странице Верховной Рады.

Проект закона разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека по делу «Гарнага против Украины» и устранению пробелов, которые существуют между нормами гражданского и семейного кодексов Украины, относительно возможности изменения физическим лицом отчества, — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа предлагают внести изменения в Гражданский и Семейный кодекс, которые позволят лицам от 16 лет, на собственное усмотрение изменить свою фамилию и (или) собственно имя и (или) отчество. Лицам с 14 лет хотят разрешить изменить свою фамилию, имя и отчество по согласию родителей.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что законопроект о народовластии, обещанный украинцам во время предвыборной кампании Владимира Зеленского, будет представлен в Верховной Раде до конца года.