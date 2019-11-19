«Нормандский формат»: Зеленский будет говорить о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе, фото: instagram

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Владимир Зеленский, президент Украины, поднимет вопрос о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе во время встречи с лидерами Германии, Франции и РФ.

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Глава государства объяснил свою позицию на брифинге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, сообщает пресс-служба президента

По его словам, нельзя просто говорить каждый день о возвращении территорий, деоккупации Донбасса и прекращении военных действий. Украинский лидер считает, что следует договариваться о конкретных датах.

Я говорю о понятных каких-то сроках, — заявил Зеленский.

Президент добавил, что следует начать беседу с представителями Германии, Франции и РФ с обсуждения возможностей проведения местных выборов на территории, которая сейчас неподконтрольна украинской власти. Голосование можно организовать только после вывода всех незаконных военных формирований.

Начать этот разговор мы должны, — добавил Зеленский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что встречи тет-а-тет с Зеленским не планирует до проведения «нормандского формата» 9 декабря. Так он прокомментировал предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который заявил о необходимости разговора между лидерами Украины и России.