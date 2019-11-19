«Нормандський формат»: Зеленський говоритиме про конкретні терміни припинення війни на Донбасі, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n129646-normandskyy-format-zelenskyy-bajaie-rozmovy-pro-konkretni-terminy-prypynennya-viyny-na-donbasi.html

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Володимир Зеленський, президент України, порушуватиме питання конкретних термінів припинення війни на Донбасі під час зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та РФ.

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Глава держави пояснив свою позицію на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, повідомляє прес-служба президента.

За його словами, не можна просто говорити кожен день про повернення територій, деокупацію Донбасу і припинення військових дій. Український лідер вважає, що слід домовлятися про конкретні дати.

Я говорю про зрозумілі якісь терміни, — заявив Зеленський.

Президент додав, що слід почати розмову з представниками Німеччини, Франції та РФ із обговорення можливостей проведення місцевих виборів на території, яка зараз непідконтрольна української влади. Голосування можна організувати тільки після виведення всіх незаконних військових формувань.

Почати цю розмову ми повинні, — додав Зеленський.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що зустрічі тет-а-тет із Зеленським не планує до проведення «нормандського формату» 9 грудня. Так він прокоментував пропозицію колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який заявив про необхідність розмови між лідерами України і Росії.