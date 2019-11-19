Аварія на Хмельниччині. Фото: km.dsns.gov.ua

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Дорожньо-транспортна пригода з загиблими за участю легкового авто та маршрутного мікроавтобуса сталася у Хмельницькій області.

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Аварія сталася 19 листопада о 7.50 на автодорозі сполученням «Житомир — Чернівці». Поблизу села Ганнівка Дунаєвецького району зіткнулися легковий автомобіль марки КІА Сеrato та маршрутний пасажирський мікроавтобус «Мерседес Спринтер» сполученням «Панасівка — Дунаївці — Хмельницький». Про це 19 листопада повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Хмельницької області.

На місці автопригоди загинули водій та пасажир легковика, ще одна пасажирка з цього авто у важкому стані доставлена до обласної лікарні. До медзакладів на обстеження доставили 11 осіб, які перебували у маршрутці. Попередньо відомо, що п’ятеро з них отримали різні тілесні ушкодження, у однієї з пасажирок зламана рука.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Білгороді-Дністровському 17 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода. Джип збив матір та двох її дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.