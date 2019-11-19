Авария на Хмельнитчине. Фото: km.dsns.gov.ua

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Дорожно-транспортное происшествие с погибшими с участием легкового авто и маршрутного микроавтобуса произошло в Хмельницкой области.

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Авария произошла 19 ноября в 7.50 на автодороге сообщением «Житомир — Черновцы». Вблизи села Ганновка Дунаевецкого района столкнулись легковой автомобиль марки КІА Сеrato и маршрутный микроавтобус «Мерседес Спринтер» сообщением «Панасовка — Дунаевцы — Хмельницкий». Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

На месте ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, еще одна пассажирка с этого авто в тяжелом состоянии доставлена в областную больницу. В медучреждения на обследование доставили 11 человек, находившихся в маршрутке. Предварительно известно, что пять из них получили различные телесные повреждения, у одной из пассажирок сломана рука.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа полиции. Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Белгороде-Днестровском 17 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие. Джип сбил мать и двух ее детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.