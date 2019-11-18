ДТП в Одесской области: женщина на внедорожнике сбила детей на зебре

ДТП в Белгороде-Днестровском: пострадали дети. Фото: vgorode.ua

https://racurs.ua/n129582-dtp-v-belgorode-dnestrovskom-postradali-deti.html

Ракурс

ДТП в Белгороде-Днестровском произошло вчера вечером прямо на пешеходном переходе. Мальчик и девочка трех и четырех лет вместе с матерью переходили дорогу в установленном месте, когда их сбил внедорожник.

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За рулем автомобиля находилась 28-летняя женщина, сообщает пресс-центр Нацполиции в Одесской области.

Дети с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения), полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Как сообщал «Ракурс», в Киеве суд арестовал 21-летнего водителя автомобиля «Лексус», который сбил на тротуаре молодую пару, в результате чего погибла 20-летняя девушка. В момент аварии водитель был пьян.